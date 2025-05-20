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旅遊熱點項目｜政府公布9項目逐一睇　舊油麻地警署料今年底開放　推「四山」綠色旅遊 (18:42)

政府「發展旅遊熱點工作組」今日（20日）公布首階段旅遊熱點落實項目，9個項目包括「香港工業品牌旅遊」、「維園市集」、「天馬紫花風鈴木園」、「特色社區之中環深度遊」、「特色社區之龍城深度遊」、「紀律先鋒巡禮」、「四山旅遊」以及「開放舊油麻地警署」、「發展前紅磡鐵路貨櫃貨運碼頭」。本文整理9個項目的詳情細節。

首階段九大旅遊熱點落實項目
香港工業品牌旅遊 推出「香港製造」工業旅遊，合作品牌包括李錦記、奇華、八珍醬園和益力多。料今年第三季推出。
維園市集 設立約30個文創藝術攤位，每逢周六、日及公眾假期在維園舉行。料今年第四季推出。
紫花風鈴木園 於添馬公園及周邊種植紫花風鈴木，以及於合適地點種植顯花灌木如簕杜鵑，打造繽紛觀賞區。料今年第四季推出。
特色社區——舊城中環深度遊 以中環至半山自動扶手電梯系統為中軸，串連鄰近特色景點、店鋪、餐廳酒吧，沿途利用科技引領旅客探索附近的大街小巷；旅發局與街頭藝術節HKwalls合作，把遍佈中西區的牆壁變成原創藝術作品，增加打卡點，另打造一條集藝術文化、歷史建築、美食和酒吧體驗的深度旅遊路線。料今年第四季推出。
特色社區——香港龍城深度遊 以《九龍城寨光影之旅》電影場景展為出發點，透過美食介紹、智慧旅遊等元素，延伸旅客在九龍城區內的體驗，同時帶動地區消費；讓訪客通過擴增實境技術（AR），體驗九龍城舊日面貌，包括九龍寨城、啟德機場和「景昔」變遷。
紀律先鋒巡禮 今年第二季協同旅遊業界，就紀律部隊博物館，例如警隊博物館、香港懲教博物館、消防及救護教育中心暨博物館等，開發旅遊產品；為旅行社提供更簡便的預約參觀流程；向海外旅客推廣與紀律部隊相關的主題路線，以及增加展品和策劃專題展覽。
開放舊油麻地警署 今年第四季起開放地面層，設置復刻報案室、開放羈留倉、擴增實境技術照相亭、播放經典警匪片、展示經典警匪片劇照/海報的回憶牆、警察吉祥物供打卡、紀念品售賣等；明年第四季起利用警署周邊位置舉辦活動；長期規劃是開放整個舊油麻地警署，並用作警隊博物館。料今年第四季推出。
「四山」旅遊 發展以山為主題的綠色旅遊。利用「四徑」的知名度，發展較為親民的「四山」旅遊，分別是太平山（爐峰自然步道—西高山段）、鳳凰山（昂坪自然步道—彌勒山段）、西貢海（橋咀郊遊徑）和大帽山（扶輪公園至大帽山觀景台），並優化設施與交通，預計2026年底完成。
發展前紅磡鐵路貨運碼頭 打造成特色觀景活動空間，提供270度維港景色，同步邀請有興趣營運者提交建議書，預計2026年第一季對外開放。

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