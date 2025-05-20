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台灣三峽車禍78歲司機高齡駕駛惹議　香港70歲或以上司機要交驗身報告 (14:40)

台灣新北市三峽昨天（19日）發生嚴重致命車禍，造成3死12傷。【相關報道】由於涉事司機現年78歲，高齡駕駛問題再度引起關注，在網絡上都有不同意見。台灣交通部今天（20日）表示，肇事姓余司機，今年2月20日剛進行高齡換駕駛執照，駕駛執照狀態正常、有效日到2028年2月19日。【相關報道：台灣三峽車禍釀3死　78歲肇事司機過去5年多次交通違規

時代力量黨主席王婉諭今天說，台灣去年度65歲以上高齡者發生的交通事故超過10萬宗，造成逾7.3萬人受傷、1225人死亡。她形容高齡換照制度形同虛設，呼籲改革制度，換照年齡降至70歲或65歲，並納入實際路考或模擬駕駛測驗。在香港，2023年亦曾發生多宗高齡的士司機交通意外，包括87歲的士司機9日內涉3宗交通意外，及84歲的士司機交通意外造成5人受傷。社會亦一度討論高齡駕駛等問題。

 
香港70歲或以上司機持逾23.7萬張駕駛執照
 
在本港周日（18日）都有一名78歲小巴司機撞倒75歲男途人，途人死亡。小巴司機涉嫌危險駕駛被捕。
 
截至運輸署2023年3月底數據，70歲以上司機持有的各種駕駛執照，合共超過23.7萬張。單計70至79歲組別，運輸署發出逾8.4萬張私家車駕駛執照，及13.6萬張商用車輛（包括的士、小巴及巴士等）駕駛執照；80至89歲司機持有6730張私家車駕駛執照，及8905張商用車輛駕駛執照；90歲或以上司機持有318張私家車駕駛執照，312張商用車輛駕駛執照。
 
至於涉及70歲或以上高齡司機的交通意外，2021及2022年都分別有超過800宗。當中每年逾400宗意外與的士有關。

高齡司機領牌要交體格證明　駕駛執照有效期1至3年

在香港，年滿70歲或以上申請駕駛執照時，須提供一份近四個月內醫生所填寫及簽署的體格檢驗證明書，證明申請人的健康狀況宜於駕駛及控制該種類車輛。視乎申請人的選擇，駕駛執照有效期為一年或三年。他們須根據其駕駛執照有效期，每一年或每三年都提交體格檢驗證明書。

體格檢驗包括視聽精神檢查

根據現行要求，體格檢驗證明書必須由註冊醫生填寫。表格列出註冊醫生為申請人進行體格檢查時，可參照的檢查範圍，包括視力、精神狀況、骨骼及肌肉系統、平衡與協調、聽覺及其他方面。（中央社／立法會答問）

 

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