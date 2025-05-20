王楚欽世乒賽球拍經檢測後海綿裂開　須臨陣換拍　王楚欽：不知為何每次都是我 (13:16)

王楚欽在去年巴黎奧運也曾試過主要球拍遭踩斷，被迫以備用拍應戰。他周一在比賽後受訪稱，「不知道為什麼每次都是我（遇上）這種事情」，他說上場後就發現球拍「海綿開了一半」。他說球拍交給大會檢測前原本好好的，「上午打的時候沒有事，下午檢測完後海綿就開了一半」，沒法打比賽。他質疑大會「連測板都測不好嗎」，損壞了運動員的武器。而他連續兩次在大賽遇上球拍損壞之事，對組織辦賽很失望。他說，比賽球拍是運動員最珍貴和信任的武器，希望辦賽人員檢測時可以好好保護球拍，而不是隨手扔和碰。

當日賽後，國際乒聯與中國乒協就事件舉行特別會議。中國乒協提出抗議和申訴，要求翻查監控調查。中國乒協提出，希望由工作人員全程跟隨球拍檢測，確保沒有任何無關人員接觸到檢測後的球拍。中國乒協亦要求後續賽事改用更大且更安全的球拍檢測容器，以及要求全程錄影球拍檢測過程。

國際乒聯回應，會深入調查球拍受損原因，並作出書面調查報告，但全程錄影球拍檢測過程暫時無法實現。國際乒聯亦發聲明表示，一直致力於維護賽事公平公正，並將以此次事件為契機，進一步完善賽事組織和管理工作，加強對運動員裝備的保護，確保類似事件不再發生。（新華社/頭條新聞微博）