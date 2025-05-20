王楚欽世乒賽球拍經檢測後海綿裂開　須臨陣換拍　王楚欽：不知為何每次都是我 (13:16)

在多哈舉行的世界乒乓球錦標賽周一（19日）進入第三個比賽日，混雙第二輪比賽中，中國國家隊球手王楚欽在賽前發現其經過檢測的球拍頂部膠皮海綿開裂，且有折痕。他和教練肖戰當場交涉，裁判才同意他更換球拍。王楚欽最終以備用球拍出賽，與孫穎莎聯手擊敗巴西組合，晉級16強。王楚欽質疑大會未有好好保護球員的球拍。中國乒協賽後向國際乒聯提出抗議和申訴，國際乒聯回應會徹查此事。
王楚欽在去年巴黎奧運也曾試過主要球拍遭踩斷，被迫以備用拍應戰。他周一在比賽後受訪稱，「不知道為什麼每次都是我（遇上）這種事情」，他說上場後就發現球拍「海綿開了一半」。他說球拍交給大會檢測前原本好好的，「上午打的時候沒有事，下午檢測完後海綿就開了一半」，沒法打比賽。他質疑大會「連測板都測不好嗎」，損壞了運動員的武器。而他連續兩次在大賽遇上球拍損壞之事，對組織辦賽很失望。他說，比賽球拍是運動員最珍貴和信任的武器，希望辦賽人員檢測時可以好好保護球拍，而不是隨手扔和碰。
當日賽後，國際乒聯與中國乒協就事件舉行特別會議。中國乒協提出抗議和申訴，要求翻查監控調查。中國乒協提出，希望由工作人員全程跟隨球拍檢測，確保沒有任何無關人員接觸到檢測後的球拍。中國乒協亦要求後續賽事改用更大且更安全的球拍檢測容器，以及要求全程錄影球拍檢測過程。
國際乒聯回應，會深入調查球拍受損原因，並作出書面調查報告，但全程錄影球拍檢測過程暫時無法實現。國際乒聯亦發聲明表示，一直致力於維護賽事公平公正，並將以此次事件為契機，進一步完善賽事組織和管理工作，加強對運動員裝備的保護，確保類似事件不再發生。（新華社/頭條新聞微博）