央視：江西現巨大「渣土山」　湖南農地被違規侵佔淪垃圾場 (14:15)

報道引述民眾反映，萍鄉市湘東區楊家田地從2021年起違規設置棄土場，形成一座10多米高、佔地數百畝的「渣土山」。而在同一區內竹的岩下里地塊，也有佔地52.6畝的渣土山，露天違規堆存建築垃圾、工業固體廢料多達56萬噸。

有民眾表示，去年當局曾到現場調查，但時隔近一年，這些「渣土山」不但沒有消失，反而不斷擴大。國務院發展研究中心資源與環境政策研究所副所長常紀文認為，為了讓衛星拍不出來，「渣土山」上覆蓋一層土，所謂整改只是「表面功夫」。

而在湘潭市湘潭縣，多處農地被違法違規侵佔，淪為垃圾場，建築垃圾及日常垃圾隨意堆放路邊。去年雖有媒體曾作報道，但鄉政府的所謂整改只是進行簡單覆土，未有清理建築垃圾。

萍鄉市生態環境保護委員會今（19日）稱，市委會、市政府高度重視相關情況，已成立聯合調查組調查處理稱對報道反映的問題會依法依規依紀、實事求是調查處理，並對全市工業固廢、建築垃圾、生活垃圾處理存在的問題進行全面排查，開展專項整治。（央視）