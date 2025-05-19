拜登患前列腺癌　香港男性第三大常見癌症　男性50歲起應考慮檢查 (11:28)

美國前總統拜登患前列腺癌，並已擴散至骨骼【相關報道：拜登患惡性前列腺癌 已擴散至骨骼 特朗普祝願早日康復】。前列腺癌位列本港男性第三大常見癌症，每25名男性當中會有一人有機會患前列腺癌。前列腺癌為前列腺的惡性腫瘤，男性從50歲起，應與醫生商討是否適合和需要定期進行檢查，特別是有近親（如：父親、兄弟或兒子）曾患前列腺癌的高風險或有症狀的男性。明報電子平台組整理相關數據，讓讀者更了解前列腺癌的病徵、風險因素及香港現時相關數據，以便及早發現。
前列腺癌的成因
前列腺癌的成因至今未明，但已知某些潛在因素會增加患上前列腺癌的風險。前列腺癌的主要風險因素包括：
．年齡：以年長男性居多，較少發生在50歲以下的男性身上
．家族中曾有人患前列腺癌
．高脂肪食物
前列腺癌的病徵
前列腺癌於病發早期並無任何病徵，很多患者不會察覺。而拜登因排尿異常而求醫，小便困難正是前列腺癌病徵之一。有症狀患者常見的病徵包括：
．小便困難，久久不能排出尿液
．小便緩慢或不暢順
．小便帶血
．夜尿頻繁
．經常突發性尿急
．下背、盆骨和股部疼痛
如何診斷前列腺癌？
為了正確診斷病人是否患上前列腺癌，醫生可能會進行各種檢驗，包括肛門指檢（DRE）、前列腺特異抗原血檢驗（PSA）、血液測試、小便檢驗、超聲波檢查，以及進行手術以抽取組織樣本化驗。
以下檢驗方法雖然都是用來檢驗前列腺癌，但病人並非所有測試都需要做。
．直腸超聲波掃描和活組織檢驗（Trans-rectal Ultrasound Scan and Biopsy）
．X光
．同位素骨骼掃描（Isotope bone scan）
．CT掃描（CAT Scan）
．磁力共振圖像（Magnetic Resonance Imaging，MRI或NMR掃描）
治療方法
．外科手術：視乎癌症種類、大小和擴散的情況，醫生會與病人討論什麼是最適合的外科手術。
．放射治療：放射治療是以高能量的射線來消滅癌細胞，過程中盡量不損及正常細胞。治療前列腺癌多數使用體外放射療法，有時也會用到體內放射療法。
．荷爾蒙治療（激素治療）：前列腺癌的生長與男性荷爾蒙（睪酮素）有極大關係。降低睪酮的分量可以減緩腫瘤生長和症狀或收縮腫瘤，甚至使腫瘤完全消失。
．化學治療：化學治療是用抗癌或細胞毒素來消滅癌細胞。雖然這是治療不同癌症經常使用的方法，但較少用於前列腺癌，不過對已擴散的前列腺癌有一定效果。
．不用接受治療，作定期檢查/積極監察：前列腺癌生長非常緩慢，在早期或許不需要做任何治療，但需要定期檢查以確定癌細胞沒有擴散。醫生可能會建議一些患者觀察等待，而不需接受治療。
預防方法
保持健康的生活方式，可盡量減低患上前列腺癌的機會，多吃蔬果和五穀類食物，少吃肉類和動物脂肪高的食物。（衛生防護中心／香港癌症基金會）