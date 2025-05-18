新加坡親子旅遊新選擇：環球影城Minion Land、亞洲雨林探險園、侏羅紀世界體驗 (12:19)

港人親子旅遊目的地多以亞洲短途為主，新加坡是一個選擇。新加坡今年有數個景點開幕，例如新加坡環球影城Minion Land（小黃人樂園，亦稱小小兵樂園）、萬態野生動物世界的亞洲雨林探險園（Rainforest Wild ASIA），5月底侏羅紀世界體驗（Jurassic World: The Experience）亦會開幕。