新加坡親子旅遊新選擇：環球影城Minion Land、亞洲雨林探險園、侏羅紀世界體驗 (12:19)

港人親子旅遊目的地多以亞洲短途為主，新加坡是一個選擇。新加坡今年有數個景點開幕，例如新加坡環球影城Minion Land（小黃人樂園，亦稱小小兵樂園）、萬態野生動物世界的亞洲雨林探險園（Rainforest Wild ASIA），5月底侏羅紀世界體驗（Jurassic World: The Experience）亦會開幕。
●環球影城Minion Land──設有不同玩樂設施、餐飲、精品店，遊客可以沉浸在《壞蛋獎門人》的世界。入場費（Universal Studios Singapore One-Day Ticket）：13歲或以上約85新加坡元（約508港元）、4歲-12歲約64新加坡元（約382港元）［詳情］
●萬態野生動物世界（Mandai Wildlife Reserve）「亞洲雨林探險園」──亞洲雨林探險園內有模擬峽谷、石林、熱帶雨林，可以見到動物如爪哇烏葉𤠣、菲律賓斑鹿、馬來亞虎。園區另有玩樂設施（如空中彈網區）。單一園區（亞洲雨林探險園）入場費：成人約45新加坡元起（約269港元）、兒童約33新加坡元起（約197港元）［詳情］
●侏羅紀世界：體驗（Jurassic World: The Experience）──將於5月29日開幕，園內模擬《侏羅紀世界》電影環境。入場費：成人46新加坡元（約275港元）、兒童32坡元（約191港元）［詳情］