2026年公眾假｜圖看請假攻略　農曆新年請2放9　復活節連清明請3放10 (12:07)

港府公布2026年公眾假期，共有17日公眾假期。明報電子平台組整理自製長假的請假攻略，以五天工作兼放周六日計算，2026年農曆新年請2日假，可連放9日；復活節和清明節相連，請多3日假可連放10日。
●2025年聖誕＋2026年元旦：請4日放11日
公眾假期：2025年12月25日至26日、2026年1月1日
請假日子：2025年12月29日至31日、2026年1月2日（請4日放11日，2025年12月25日至2026年1月4日）
●農曆新年：請2日放9日
公眾假期：2026年2月17日至19日（年初一至三）
請假日子：2026年2月16日及20日（請2日放9日，2026年2月14日至22日）
●復活節＋清明節：請3日放10日
公眾假期：2026年4月3日至4日、6日至7日
請假日子：2026年4月8日至10日（請3日放10日，2026年4月3日至12日）
●中秋節＋國慶：請4日放9日
公眾假期：2026年9月26日、10月1日
請假日子：2026年9月28日至30日、10月2日（請4日放9日，2026年9月26日至10月4日）
●2026年聖誕＋2027年元旦：請4日放10日
公眾假期：2026年12月25日至26日、2027年1月1日
請假日子：2026年12月28日至31日（請4日放10日，2026年12月25日至2027年1月3日）
*勞動節（5月1日）、佛誕翌日（5月25日）、端午節（6月19日）、香港特別行政區成立紀念日（7月1日）及重陽節翌日（10月19日）前後連周六周日，都可以請4日放9日。
2026年公眾假期 每個星期日 1月1日 元旦 2月17日 農曆年初一 2月18日 農曆年初二 2月19日 農曆年初三 4月3日 耶穌受難節 4月4日 耶穌受難節翌日 4月6日 清明節翌日 4月7日 復活節星期一翌日 5月1日 勞動節 5月25日 佛誕翌日 6月19日 端午節 7月1日 香港特別行政區成立紀念日 9月26日 中秋節翌日 10月1日 國慶日 10月19日 重陽節翌日 12月25日 聖誕節 12月26日 聖誕節後第一個周日