明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

2026年公眾假｜圖看請假攻略　農曆新年請2放9　復活節連清明請3放10 (12:07)

港府公布2026年公眾假期，共有17日公眾假期。明報電子平台組整理自製長假的請假攻略，以五天工作兼放周六日計算，2026年農曆新年請2日假，可連放9日；復活節和清明節相連，請多3日假可連放10日。

●2025年聖誕＋2026年元旦：請4日放11日

公眾假期：2025年12月25日至26日、2026年1月1日

請假日子：2025年12月29日至31日、2026年1月2日（請4日放11日，2025年12月25日至2026年1月4日）

●農曆新年：請2日放9日

公眾假期：2026年2月17日至19日（年初一至三）

請假日子：2026年2月16日及20日（請2日放9日，2026年2月14日至22日）

●復活節＋清明節：請3日放10日

公眾假期：2026年4月3日至4日、6日至7日

請假日子：2026年4月8日至10日（請3日放10日，2026年4月3日至12日）

●中秋節＋國慶：請4日放9日

公眾假期：2026年9月26日、10月1日

請假日子：2026年9月28日至30日、10月2日（請4日放9日，2026年9月26日至10月4日）

●2026年聖誕＋2027年元旦：請4日放10日

公眾假期：2026年12月25日至26日、2027年1月1日

請假日子：2026年12月28日至31日（請4日放10日，2026年12月25日至2027年1月3日）

*勞動節（5月1日）、佛誕翌日（5月25日）、端午節（6月19日）、香港特別行政區成立紀念日（7月1日）及重陽節翌日（10月19日）前後連周六周日，都可以請4日放9日。

2026年公眾假期
每個星期日 
1月1日元旦
2月17日農曆年初一
2月18日農曆年初二
2月19日農曆年初三
4月3日耶穌受難節
4月4日耶穌受難節翌日
4月6日清明節翌日
4月7日復活節星期一翌日
5月1日勞動節
5月25日佛誕翌日
6月19日端午節
7月1日香港特別行政區成立紀念日
9月26日中秋節翌日
10月1日國慶日
10月19日重陽節翌日
12月25日聖誕節
12月26日聖誕節後第一個周日
 

相關字詞﹕2026請假攻略 公眾假 請假 農曆新年 復活節 中秋 聖誕 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞