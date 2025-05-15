消委會｜16款智能手表、手環總評獲高分 (15:39)

智能手表及手環具備心率和步數量度、運動項目紀錄等功能，近年成為追求健康一族的選擇。國際消費者研究及試驗組織（International Consumer Research & Testing，ICRT）對不同智能手表及手環進行了測試，消委會發表了當中44款在本港有售樣本的測試結果。其中，15款智能手表及1款智能手環的整體表現出眾，總評獲4.5分（5分為滿分）。
15款智能手表總評4.5分
．Garmin
型號：fēnix 8 AMOLED
大約售價：$9799
重量：102克
型號：Forerunner 955
大約售價：$4099
重量：52克
型號：fēnix E
大約售價：$6499
重量：75克
型號：Lily 2 Active
大約售價：$2599
重量：29克
型號：Forerunner 165 Music
大約售價：$2699
重量：40克
．三星Samsung
型號：Galaxy Watch7
大約售價：$2298
重量：56克
型號：Galaxy Watch FE
大約售價：$1598
重量：51克
型號：Galaxy Watch Ultra
大約售價：$4798
重量：93克
．蘋果 Apple
型號：Watch Series 10 GPS