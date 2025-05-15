消委會｜16款智能手表、手環總評獲高分 (15:39)

智能手表及手環具備心率和步數量度、運動項目紀錄等功能，近年成為追求健康一族的選擇。國際消費者研究及試驗組織（International Consumer Research & Testing，ICRT）對不同智能手表及手環進行了測試，消委會發表了當中44款在本港有售樣本的測試結果。其中，15款智能手表及1款智能手環的整體表現出眾，總評獲4.5分（5分為滿分）。