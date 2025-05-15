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消委會｜16款智能手表、手環總評獲高分 (15:39)

智能手表及手環具備心率和步數量度、運動項目紀錄等功能，近年成為追求健康一族的選擇。國際消費者研究及試驗組織（International Consumer Research & Testing，ICRT）對不同智能手表及手環進行了測試，消委會發表了當中44款在本港有售樣本的測試結果。其中，15款智能手表及1款智能手環的整體表現出眾，總評獲4.5分（5分為滿分）。

15款智能手表總評4.5分

．Garmin

型號：fēnix 8 AMOLED

大約售價：$9799

重量：102克

 

型號：Forerunner 955

大約售價：$4099

重量：52克

 

型號：fēnix E

大約售價：$6499

重量：75克

 

型號：Lily 2 Active

大約售價：$2599 

重量：29克

 

型號：Forerunner 165 Music

大約售價：$2699 

重量：40克

 

．三星Samsung

型號：Galaxy Watch7 

大約售價：$2298 

重量：56克

 

型號：Galaxy Watch FE

大約售價：$1598 

重量：51克

 

型號：Galaxy Watch Ultra

大約售價：$4798 

重量：93克

 

．蘋果 Apple

型號：Watch Series 10 GPS

大約售價：$3399

重量：67克

 

型號：Watch SE（Gen 2）

大約售價：$1999 

重量：34克

 

．Google

型號：Pixel Watch 3

大約售價：$3599

重量：64克 

 

．Amazfit

型號：T-Rex 3

大約售價：$1998

重量：69克

 

型號：Active

大約售價：$1098 

重量：36克

 

．華為Huawei

型號：WATCH GT 5 Pro

大約售價：$2499

重量：80克

 

．OnePlus

型號：Watch 2 

大約售價：$2380 

重量：80克

 

智能手環

．小米Xiaomi

型號：Smart Band 9 Pro

大約售價：$449 

重量：40克

消委會測試智能手表手環 相關報道：

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