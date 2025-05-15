消委會．易潔鑊｜8款易潔鑊總評獲滿分【附名單】 (14:06)

消費者委員會測試24款直徑為26厘米或28厘米的易潔鑊，檢視樣本的煮食表現及安全性能，其中8款表現較佳。本文列出8款總評獲滿分5分的易潔鑊。
獲消委會總評5分的8款易潔鑊（品牌／名稱／直徑／售價／聲稱原產地）
PTFE塗層樣本
- IKEA／HEMLAGAD平底鑊Frying Pan（404.622.25）／28厘米／$130／中國
- CIRCULON Total／不黏陽極氧化炒鍋OPEN STIRFRY（83923）／26厘米／$229／泰國
石紋 / 顆粒紋 / 鑽石塗層樣本
- Balzano／DONNA系列天然礦石粒不黏煎盤Non stick hard stone Frying Pan／26厘米／$673／意大利
- 意美廚IDEALE CHEF／鋼化鑄鋁易潔煎鍋Aluminium Non-stick Frypan（IC17626F）／26厘米／$335／韓國
- Carl Schmidt Sohn／MARBURG+ 大理石塗層易潔系列不黏煎盤Frying Pan／28厘米／$268／德國
陶瓷塗層樣本
- GreenPan／Essence陶瓷易潔煎鍋Essence Frying Pan （CC008060）／26厘米／$398／中國
- MEYER／不黏煎鍋Bauhaus Open Deep Frypan（IH）（13388）／28厘米／$219／泰國
網紋 / 蜂巢紋塗層樣本
- WMF／Profi Resist Frying Pan（1756286411）／28厘米／$1750／中國
（資料來源：消委會）
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