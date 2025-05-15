外遊防災避險｜旅遊遇地震海嘯、自駕遊遇山泥傾瀉怎自救？ (09:50)

Q：外遊自救隨身包放什麼？

外遊自救隨身包應以輕便、多功能、不佔空間為原則，可常備手電筒、哨子、水、毛巾／防災紗布、小型急救包、充電寶等。出發前準備「緊急應變計劃」，與外遊伙伴計劃應變策略，設定離開路線、集合地點等。

Q：地震謹記哪三部曲？

外遊時假若遇到地震，首先應該留在安全地方，並遵守「地震三部曲」──趴低、遮擋、穩住。等待第一波地震完結，才決定下一步行動。可用背包護頭，遠離窗戶或重物。倘身處城市街道上，小心高空招牌、燈柱或慌亂行駛的車輛。倘身處容易倒塌的建築物（如木屋），可在安全情況下逃至戶外，逃生時要留意路線會否遇到危險（如高空墜物、玻璃碎或倒下的家具）。

Q：海嘯應往哪裏走？

外遊時倘收到海嘯警報，應立即前往高地或堅固的高樓，勿停留在近岸地區。外遊多會人生路不熟，宜留意海嘯避難場所路牌、聽從當地居民指示，前往高地。出發前，可先尋找當地海嘯避難場所地圖備用。

Q：火山爆發有預警？

留意旅遊目的地附近火山情況，有否火山爆發前徵兆和預警（如地震頻繁、地面變形、氣體排放）。火山灰倘嚴重影響環境，或有機會令建築物倒塌時，依照當地政府指引離開。可事先預備護目鏡、N95口罩。有需要時可用濕毛巾掩住口鼻，在室內暫避時記得密封門邊及窗戶罅隙。

Q：自駕遊遇山泥傾瀉怎辦？

自駕遊時，雨天宜特別留意道路狀況、潛在山泥傾瀉風險，觀察斜坡或護土牆有否裂痕及大面積泥水滲出等。倘前方路面崩塌，應立即退至安全區域，勿嘗試衝過鬆動土石。車內被困時，宜嘗試聯繫緊急求助熱線求救。

Q：酒店遇火警，怎樣逃生？

入住酒店時，宜留意逃生路線、防火裝備位置及使用方法。倘發現火種，可在能力範圍內嘗試滅火。倘火勢加劇至安全受威脅，應提醒在場人員及其他單位，盡快離開現場。逃生時不宜乘搭升降機，宜經樓梯水平方向，尋找其他向下或向外逃生路線，注意勿被門把或扶手等裝置燙傷。無法往下或向外逃生時，尋找相對安全的空間，關門避難，用膠紙或濕毛巾密封門邊。在窗戶揮動毛巾求救，等待消防員救援。

Q：酒店停電，應注意什麼？

入住酒店時，預先了解逃生路線、樓梯位置。倘遇上停電，應保持冷靜，了解停電範圍和原因。留意網絡信號及電台廣播。關閉房間電器開關，優先使用手電筒照明，避免火警風險。

Q：景點或商場火警，怎麼辦？

可先觀察「緊急出口標誌」、逃生路線、防火裝備位置及使用方法。火警發生時，通報在場人士，按火、煙、熱的反方向走避。倘濃煙封路，退回安全位置，告知救援人員自己身處的位置，保持鎮靜、等候救援。

文：葉志瀛