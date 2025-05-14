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Apple Mac增「放大鏡」連接相機放大環境　一文睇Apple六大全新無障礙功能【附示範短片連結】 (19:10)

蘋果公司（Apple）公布將推出六大全新的無障礙功能，包括Mac會增設「放大鏡」功能、全新點字功能、無障礙閱讀器及Apple Watch實時字幕功能等，本文整理相關更新功能。【Apple無障礙功能短片示範按此

●增Mac版「放大鏡」（Magnifier on Mac）

iPhone和iPad上以往的「放大鏡」功能為視力受限或盲人的用家提供了縮放、閱讀文本和檢測周圍物體的工具。今年，Mac加入「放大鏡」功能，放大鏡可與iPhone的「連續攝像頭功能」以及USB鏡頭連接，可放大周圍環境，並支援以「桌上視角」閱讀文件；亦可與無障礙閱讀器整合，將實體文本轉為自行定義的格式。

●Apple Watch實時字幕功能

Apple Watch現支持實時字幕功能，結合全新的Live Listen控制選項。Live Listen可將iPhone轉變為遠程咪，將內容串流到AirPods、專為iPhone設計的助聽器或Beats耳機。用家可以在配對的Apple Watch上查看iPhone所聽到的內容的實時字幕，同時收聽音頻。

●盲文點字功能（Braille Access）

可將iPhone、iPad、Mac和Apple Vision Pro轉為功能全面的盲文（盲人用點字）記錄工具，用家可使用Braille Screen Input或連接的盲文設備開啟任何應用程式。

●無障礙資訊標籤（Accessibility Nutrition Labels）

用家在App Store下載應用程式前，了解應用程式和遊戲中的無障礙功能的資訊。標籤內容包括語音控制、放大文字、充足對比度、減少動態效果、字幕等功能。

●無障礙閱讀器（Accessibility Reader）

該功能讓用家更容易閱讀文字，可在iPhone、iPad、Mac和Apple Vision Pro上使用，以新方式來自訂文本並專注於自己想閱讀的內容，同時提供豐富的字體、顏色和間距選項，以及支持語音功能。

●提升Apple Vision Pro無障礙視覺體驗

通過Zoom的更新，用戶可以使用主鏡頭放大視野中的一切，包括周圍環境。

其他更新功能可參考蘋果官網

相關字詞﹕蘋果公司Apple 無障礙功能 編輯推介

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