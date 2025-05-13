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新冠病毒活躍度持續升　家庭醫生：高峰期或持續兩至三個月 (19:06)

衛生防護中心指出，近兩周新冠病例活躍程度持續上升，部分監測指標如呼吸道樣本檢測陽性比率及污水病毒含量，已超越過去52周的最高水平。中大呼吸系統科講座教授許樹昌接受明報電子平台組訪問時表示，社區感染個案遠多於防護中心數據，但大部分人病徵輕微，毋須過分擔心，但長者或長期病患仍然有機會有嚴重個案，呼籲在公共交通及人多擠迫地方要佩戴口罩。家庭醫生林永和表示，相信高峰期會持續多兩至三個月，呼籲高危市民應盡早接種疫苗。

【5月13日報道：新冠陽性率一年高 兩童染疫一危殆一嚴重

林永和表示，復活節過後，新冠個案開始上升，以其診所為例，每日有10至20多宗個案，求診者若有傷風感冒病徵，七至八成個案做快測都是新冠。林永和又說，今早 （13日）到他的診所求診者中，有10人是新冠個案。他呼籲長者或有長期病患者，應接種疫苗，可加強保護力，接種疫苗14日後才能產生足夠抗體及保護力，所以應盡早接種。

衛生防護中心數據指出，新冠病毒株XDV在本地的流行率有上升趨勢。XDV是一種與另一新冠病毒株JN.1相關的變異病毒株，最新資料並未顯示，XDV會較JN.1及其後代譜系引致更嚴重疾病。許樹昌亦表示，暫時大多數個案都是較輕微，不過長者及長期病患者仍然有可能併發嚴重病徵。

病徵：發燒、喉嚨痛及非常疲倦

林永和表示，近期新冠個案病徵差異很大，部分人病徵非常輕微，沒有發燒，有人3日後檢測已經「一條線」；另有求診者感到非常疲倦，喉嚨劇痛及發燒等。

家中存貨沒過期檢測棒仍可用

林永和醫生認為，即使病徵輕微亦應做檢測，若家中仍有之前購買、未過期的檢測包，仍然可以用作測試。他解釋，病徵輕仍可以傳染給家人，尤其未夠兩歲小童，他們沒有接觸過病毒，若確診必須進行感染控制措施，如戴口罩等。

長者留意血氧量　往人多地方戴口罩

林永和表示，近期病例要轉介入院個案比例不算高，若有70歲或以上的長者求醫確診，醫生會即時處方抗病毒藥。他又估計大部分個案近半年也沒有打加強劑，所以較易染病，建議長者或長期病患者，若要前往人多地方或乘搭公共交通工具，最好戴口罩加強保護。他呼籲長者或家人發現長者以下徵狀應盡早求醫：

．血氧低於94%

．心跳率快過110

．不想進食

．抖氣不舒服

．手軟腳軟

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相關字詞﹕新冠病毒 疫情 許樹昌 林永和 衛生防護中心 編輯推介

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