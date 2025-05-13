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剴剴案Q&A｜台保母虐死男童案　兩被告分判無期徒刑、囚18年 (15:42)

【15:42更新】台灣1歲半男童剴剴遭虐死案，台北地方法院由「國民法官」參與審理後，今午（13日）判刑。主犯劉彩萱判處無期徒刑，其妹妹劉若琳判18年徒刑。此案在台灣觸發民眾怒火，受廣泛關注。

剴剴案的案情為何？

劉彩萱、劉若琳於2023年受兒童福利聯盟委託照顧剴剴，同年9月至12月對剴剴施虐，剴剴12月24日傷重不治。姊妹倆被指對剴剴動輒打罵、燒生殖器、拔指甲、裸體罰站、身體塞入水桶，每天只以爬滿蟑螂的紙杯裝廚餘、燒焦物餵食1次，致剴剴在二人照顧不到3個月內體無完膚，最終死亡。

剴剴案兩被告涉及哪些罪名？

檢察官指控劉彩萱、劉若琳共犯「凌虐兒童妨害身心發展致死罪」、「成年人故意對兒童施以凌虐而妨害自由因而致人於死罪」、「成年人故意傷害兒童致死罪」，3罪最高可判處無期徒刑。主犯劉彩萱在審訊中認罪，檢察官對她求處無期徒刑，另對劉若琳求刑18年。

台灣民眾對剴剴案反應？

此案在台灣觸發民眾怒火，有民眾要求重判涉案的保母姊妹劉彩萱、劉若琳，更在網上要求「虐童致死者應判處無期徒刑、死刑」，獲得逾13萬人連署。上周六（10日），台北有逾萬名民眾走上街頭，高呼「保母殺人、求處死刑」、「兒虐零容忍、重判不假釋」，另也蒐集8萬餘份陳情書，要求當局重視保護兒童。（中時新聞網）

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