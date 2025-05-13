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蘋果削皮不削皮Q&A｜營養師：蘋果削皮纖維減半　用水反覆洗擦有效除殘餘農藥　慎用梳打粉、蔬果清潔劑 (21:27)

吃蘋果時，你會選擇削皮還是連皮吃？有些人擔心蘋果皮上有蠟質或農藥，未必能有效用清水或現時很流行的蔬果清潔劑洗走，因而選擇不吃皮。明報電子平台組訪問了Nutri Life營養顧問中心執業、澳洲註冊營養師謝詠瑩（Gloria）有關食蘋果是否需要削皮等問題。

蘋果有什麼營養？

答：一個中型蘋果大約有4克纖維，若削去皮只剩下1至2克纖維；攝取多些纖維可令身體血糖吸收得慢些，血糖亦會較平穩，可維持較長的飽肚感。另外，蘋果皮亦可作為益生菌食物，幫助益生菌繁殖。蘋果皮含有有豐富抗氧化物，可以抗老，「令皮膚靚啲」，同時可減低患上癌症風險，以及預防腦退化。

清水能否洗掉蘋果皮上的「蠟」或殘餘農藥？

答：首先，可選擇安全來源的水果或有機水果，這樣可確保沒有殘餘農藥。至於蘋果上的「蠟」是食用蠟若一次食用多達350個蘋果，才有可能吸收約1克的食用蠟，而且食用蠟通常是由巴西棕櫚蠟製成，成分由天然植物提取，經過美國食物及藥物管理局（FDA）及WHO（世衛）認可，認為可以安全食用。

食用蘋果前可用清水反覆沖洗，並用手或刷子擦擦，已能有效去除蔬果上的微生物、殘餘農藥和污垢。有研究指出，蔬果只要用水泡浸或者用手捽，已能減少60%的農藥。

如果仍感到擔心，可考慮用梳打粉（NaHCO3）加水，浸泡15分鐘。有研究指出，這方法可以再進一步減少農藥，不過有關研究針對使用「thiabendazole」或「phosmet」這兩種農藥，並未概括所有農藥，所以沒有建議要特別使用梳打粉。值得留意的是，若使用梳打粉清洗水果，要徹底沖去梳打粉，否則有可能令水果有鹼水味；另外梳打粉本身含有鈉（sodium），食用後或會影響血壓。

用熱水浸蘋果，可以洗走「蠟」嗎？

答：或會洗走小量，但建議「輕輕沖一沖」就夠，因太熱的水會影響蘋果中抗氧化的營養素，另有可能會令蘋果變色。

作為營養師，你會吃蘋果皮嗎？

答：我選擇水果時，首先會選擇安全來源的水果，偶然會買有機水果。水果本身的抗氧化營養素和纖維對身體有益，在權衡利弊之下，我會選擇吃蘋果皮，不過大家可以自己衡量利弊，再作決定。

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