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關稅戰｜中美大幅暫緩關稅　一文睇中美關稅變化時序 (18:22)

中國與美國今日（12日）發布《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》，宣布中美雙方將在5月14日前暫緩向對方加徵的部分關稅，同樣將其中24%關稅在初始的90天內暫停實施，同時保留加徵剩餘10%的關稅。雙方亦取消其後根據各自的行政令及反制措施加徵的關稅。【相關報道】本文整理兩國關稅戰的時序表。

中美關稅戰累計關稅稅率

日期* 美國對中國商品關稅（累計） 中國對美國商品關稅（累計）
2月1日 10% -
3月4日 20% -
4月2日 54% 34%
4月9日 104% 84%
4月11日 145% 125%
5月12日 下調至30% 下調至10%

*香港時間

2月1日：特朗普表示，由於毒品芬太尼正由中國運到墨西哥和加拿大，決定簽署行政命令，對進口自中國的商品加徵10%關稅【報道

3月4日：特朗普以「中國製造和提供」芬太尼為由，再向中國加徵10%關稅【報道

4月2日：美國宣布 「對等關稅」，向中國加徵34%關稅【報道

4月4日：中國反制，對原產於美國的所有進口商品徵收34%關稅【報道

4月9日：美方攻勢大幅升級，額外對華加徵50%關稅【報道】；中國報復，再向美國進口商品加徵50%關稅【報道

4月10日：關稅戰最高峰，連同之前以芬太尼為由而加徵的20％關稅，美國對所有中國進口商品徵收關稅上調至145%【報道

4月11日：中國將對美關稅上調至125%【報道

5月12日：中美達成協議，美國向華徵收關稅降至30%，中國向美徵收關稅降至10%【報道

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