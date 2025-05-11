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護心｜營養師推介護心6食物　黑木耳防血管栓塞　芹菜降血壓 (17:49)

維持心臟健康，日常飲食從何入手？註冊營養師Jim Lau介紹護心6種食物（黑木耳、山楂、紅棗、黃豆、芹菜、黑芝麻），並講解營養。

護心6食物

1. 黑木耳

黑木耳含有β-葡聚糖（β-glucan）水溶性纖維，能與腸道膽酸結合，促進低密度脂蛋白（LDL）代謝，降低壞膽固醇水平，減少冠心病風險；含抗凝血成分腺苷，能防止血管栓塞。每日攝取5克β-葡聚糖（約半碗黑木耳）可維持血管內皮細胞健康，建議浸泡後隔水蒸煮，保留營養素活性。

注意：凝血功能異常、手術前及經期女性需慎食，以免影響凝血功能、干擾抗凝血藥物功效，如華法林（Warfarin）。高纖維可能引發腹脹或腹瀉，腸胃虛弱者慎食。

2. 山楂

山楂含槲皮素，可抑制血小板過度凝集，防止血管栓塞。山楂含檸檬酸及黃酮類化合物，可激活肝臟低密度脂蛋白（LDL）受體，加速脂肪分解。山楂可泡茶，可以5克乾山楂配300毫升熱水飲用。

注意：胃酸過多者應避免空腹飲用。正在服用華法林或薄血丸的人不建議飲用。

3. 紅棗

紅棗富含環磷酸腺苷（cAMP），可調節血小板聚集，預防血栓。建議以70℃溫水泡製，避免高溫破壞活性成分。

4. 黃豆

黃豆、豆漿或豆腐均含有α-亞麻酸（ALA），α-亞麻酸進入身體後，部分可轉化成營養素EPA和DHA等Omega-3脂肪酸，Jim Lau引述研究表示，攝取ALA可降低患冠心病風險。可搭配含維他命E食物，如杏仁、菠菜，助吸收ALA。

注意：倘有關節痛症，或手術後康復，不建議攝取過多黃豆。

5. 芹菜

芹菜含3-正丁基苯酞（3-NBP），有助降血壓，連葉食用可同步攝取芹菜素，加強抗氧化效果。建議快炒，避免高溫久煮。

6. 黑芝麻

黑芝麻含芝麻素，具抑制血管鈣化功能，抑制低密度脂蛋白（LDL）氧化，減緩血管內皮發炎。可搭配高維他命C水果助吸收營養，如番石榴、金奇異果。巿面上的芝麻糊經高溫加工，令部分芝麻素流失，不過仍含有85%芝麻素，自製芝麻醬會更好，研磨黑芝麻有助破壞抑制鈣／鐵／鋅吸收率的植酸，提升礦物質生物利用率。

注意：每湯匙黑芝麻含有57毫克磷，慢性腎病患者需控制磷每日攝取量。  

註：各人身體狀況不同，倘有疑問，應向家庭醫生或註冊營養師查詢。

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