咳嗽｜久咳未癒怎辦？中醫教按穴止咳平喘、煮茶飲紓咳嗽【附兩穴位圖+三茶飲食譜】 (18:47)

轉季時節日夜溫差大，天氣忽冷忽熱，人易感冒咳嗽，感冒好了但久咳未癒，仍然咳不停怎麼辦？註冊中醫師胡玘君表示，按兩個穴位（定喘穴和膻中穴）有助止咳平喘，自煮茶飲（柿餅雪梨茶、陳皮橘餅茶或陳皮茯苓茶）亦有助紓緩咳嗽徵狀。
◼️按穴止咳平喘
●定喘穴
位置：背部第七頸椎棘突下，旁開0.5寸
方法：用中指向後背穴位按10下
功效：平定哮喘發作、紓緩咳嗽
●膻中穴
位置：胸部正中線平第四肋間隙處，約為兩乳頭之間
方法：用食指按10下
功效：利氣、寬胸、催乳。古代常用於咳逆上氣、哮喘
◼️三茶飲紓咳嗽
●柿餅雪梨茶
材料：柿餅1個、雪梨1個、水750毫升
製法：雪梨切件，加水煮15分鐘
功效：柿餅味甘，具有潤肺化痰、健脾澀腸、止血功效
●陳皮橘餅茶
材料：陳皮6克、橘餅1個、水750毫升
製法：全部材料煲30分鐘
功效：陳皮理氣健脾；可用於濕痰，寒痰咳嗽；既能燥濕化痰，又能溫化寒痰，且辛行苦泄而能宣肺止咳，為治痰之要藥。配橘餅潤燥，可治咽喉乾又有痰的咳嗽。
●陳皮茯苓茶
材料：陳皮6克，茯苓6克，水750毫升
製法：所有材料洗淨，煲30分鐘
功效：利水滲濕，健脾安神。此茶可治濕痰。
（註：各人體質不同、食物過敏情況不同，倘有任何疑問，應先向註冊中醫師或家庭醫生查詢。）
◼️氣管敏感或哮喘或百日咳 應及早求醫
胡玘君續提醒，久咳宜注意是普通氣管敏感導致，抑或是哮喘；氣管敏感常見徵狀為咳嗽和喉嚨痕。哮喘患者則會氣喘、喘鳴、持續咳嗽、胸口有壓迫感。哮喘病因難以明確，一般哮喘是體質敏感加上氣管受致敏原刺激，氣管收窄，會出現呼吸困難症狀。
近期日本百日咳個案急增［相關報道］，而百日咳潛伏期由4日至21日不等，港人遊日或會受感染，有機會回港一段時間才發病。胡玘君溫提注意咳嗽情況，正如百日咳俗稱「雞咳」，咳嗽時會「扯住扯住咁咳」如雞聲音，患者要及早求醫。
倘連續咳嗽逾5至7日，建議求診了解清楚情況，病人可選擇中西合治。
◼️戴口罩避致敏原
咳嗽者亦宜留意日常生活中有沒有什麼致敏原容易導致自己咳嗽，花粉症以外，消毒劑或清潔劑等化學物會否是致敏原？胡玘君提及有個案，每進入洗手間嗅到濃烈消毒劑或清潔劑氣味便不斷咳嗽，戴了口罩才進入該類地點便不再咳嗽。
文：莊朝青
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