咳嗽｜久咳未癒怎辦？中醫教按穴止咳平喘、煮茶飲紓咳嗽【附兩穴位圖+三茶飲食譜】 (18:47)

◼️按穴止咳平喘

●定喘穴

位置：背部第七頸椎棘突下，旁開0.5寸

方法：用中指向後背穴位按10下

功效：平定哮喘發作、紓緩咳嗽

●膻中穴

位置：胸部正中線平第四肋間隙處，約為兩乳頭之間

方法：用食指按10下

功效：利氣、寬胸、催乳。古代常用於咳逆上氣、哮喘

◼️三茶飲紓咳嗽

●柿餅雪梨茶

材料：柿餅1個、雪梨1個、水750毫升

製法：雪梨切件，加水煮15分鐘

功效：柿餅味甘，具有潤肺化痰、健脾澀腸、止血功效

●陳皮橘餅茶

材料：陳皮6克、橘餅1個、水750毫升

製法：全部材料煲30分鐘

功效：陳皮理氣健脾；可用於濕痰，寒痰咳嗽；既能燥濕化痰，又能溫化寒痰，且辛行苦泄而能宣肺止咳，為治痰之要藥。配橘餅潤燥，可治咽喉乾又有痰的咳嗽。

●陳皮茯苓茶

材料：陳皮6克，茯苓6克，水750毫升

製法：所有材料洗淨，煲30分鐘

功效：利水滲濕，健脾安神。此茶可治濕痰。

（註：各人體質不同、食物過敏情況不同，倘有任何疑問，應先向註冊中醫師或家庭醫生查詢。）

◼️氣管敏感或哮喘或 百日咳 應及早求醫

胡玘君續提醒，久咳宜注意是普通氣管敏感導致，抑或是哮喘；氣管敏感常見徵狀為咳嗽和喉嚨痕。哮喘患者則會氣喘、喘鳴、持續咳嗽、胸口有壓迫感。哮喘病因難以明確，一般哮喘是體質敏感加上氣管受致敏原刺激，氣管收窄，會出現呼吸困難症狀。

近期日本百日咳個案急增［相關報道］，而百日咳潛伏期由4日至21日不等，港人遊日或會受感染，有機會回港一段時間才發病。胡玘君溫提注意咳嗽情況，正如百日咳俗稱「雞咳」，咳嗽時會「扯住扯住咁咳」如雞聲音，患者要及早求醫。

倘連續咳嗽逾5至7日，建議求診了解清楚情況，病人可選擇中西合治。

◼️戴口罩避致敏原

咳嗽者亦宜留意日常生活中有沒有什麼致敏原容易導致自己咳嗽，花粉症以外，消毒劑或清潔劑等化學物會否是致敏原？胡玘君提及有個案，每進入洗手間嗅到濃烈消毒劑或清潔劑氣味便不斷咳嗽，戴了口罩才進入該類地點便不再咳嗽。

文：莊朝青

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