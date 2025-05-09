掛衣收納｜短片示範怎揀衣架+衣櫃掛衫竅門　打造不用換季衣櫃有法 (14:18)

一家人共用衣櫃：不同成員用不同顏色衣架

此外，一家人倘共用衣櫃，葉俊毅建議，不同家庭成員可以使用不同顏色衣架，一個人一隻顏色，有助更清楚區分家庭成員的衣物。按自己喜歡的顏色選擇衣架，又可令衣櫃更具個性。

不用換季的衣櫃 四季可穿衣服掛起 其餘按季節分類收納

衣櫃不大，仍可不用換季，放齊四季衣服嗎？葉俊毅表示，「四季衣櫃」的優點就是不需要花時間換季，更容易掌握自己有幾多衣服，避免不必要的購物及浪費，亦適合香港四季不算太分明的天氣。打造「四季衣櫃」技巧如下：

‧四季衣物宜按季節分類擺放，薄外套及長褲等四季都可穿的衣服可掛起。

‧購買衣櫃時，預留足夠空間存放夏季及冬季衣服。

‧空間有限，衣服亦要限量添置。

掛衣 實用資訊：

不同種類衣架哪裏買得到？