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掛衣收納｜短片示範怎揀衣架+衣櫃掛衫竅門　打造不用換季衣櫃有法 (14:18)

整理師揀衣架　衣櫃掛衣竅門（採訪：葉志瀛　拍攝及剪接：王乙峰）

日日掛衣掛衫褲，原來掛衣都有注意事項。香港專業整理收納協會副會長葉俊毅（Jeffery Yip）在短片中說明，掛衣前先要選對衣架，不同類型衣物要選用不同種類衣架，例如質地較滑的褲子宜選用附有防滑膠的衣架，衣領較易變形的衣服宜選用特別設計衣架，西裝外套宜選用厚身衣架保持骨架挺直。衣服掛好放進衣櫃時，亦要留意領口宜面向哪一方，左撇子或右撇子各不同；排列有序的話，取衣更方便容易，箇中竅門詳看本文短片。（採訪：葉志瀛　拍攝及剪接：王乙峰）[相關實用資訊：摺衫收納：短片示範簡單摺衫法　直立放衫慳位方便　連帽厚褸都摺得]

一家人共用衣櫃：不同成員用不同顏色衣架

此外，一家人倘共用衣櫃，葉俊毅建議，不同家庭成員可以使用不同顏色衣架，一個人一隻顏色，有助更清楚區分家庭成員的衣物。按自己喜歡的顏色選擇衣架，又可令衣櫃更具個性。

不用換季的衣櫃　四季可穿衣服掛起　其餘按季節分類收納

衣櫃不大，仍可不用換季，放齊四季衣服嗎？葉俊毅表示，「四季衣櫃」的優點就是不需要花時間換季，更容易掌握自己有幾多衣服，避免不必要的購物及浪費，亦適合香港四季不算太分明的天氣。打造「四季衣櫃」技巧如下：

‧四季衣物宜按季節分類擺放，薄外套及長褲等四季都可穿的衣服可掛起。

‧購買衣櫃時，預留足夠空間存放夏季及冬季衣服。

‧空間有限，衣服亦要限量添置。

掛衣　實用資訊：

不同種類衣架哪裏買得到？

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