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母親節優惠｜大家樂$99二人晚餐　美心MX長者八五折　太興$688預訂乳豬 (14:54)

五月第二個星期日（5月11日）是母親節，連鎖餐飲店紛紛推出母親節優惠。本文綜合部分母親節著數優惠如下：

大家樂：4日限定優惠　$99湯羹小菜2人晚餐

大家樂將於5月9至12日的晚餐時段推出4日限定母親節優惠，$99湯羹小菜2人晚餐包括兩客湯羹、兩款小菜、兩碗白飯及兩杯中國茶。Club 100會員更可獲贈奶茶兩杯。數量有限，先到先得，售完即止。大家樂facebook查看詳情

大家樂：母親節限定　長者消費滿$30減$8

大家樂亦會於5月11日母親節當日推出長者優惠，長者出示長者咭／已認證長者會員卡／樂悠咭／長者八達通付款，上午11點後消費滿$30即減$8。大家樂facebook查看詳情

美心MX：兩日限定優惠　長者八五折

美心MX將於5月10至11日推出長者優惠，長者出示長者咭／樂悠咭／長者八達通，上午11時後在美心MX或美心Food²分店用膳，可獲八五折優惠。美心MX facebook查看詳情

美心MX：兩日限定優惠　加購兒童餐減$15

5月10至11日上午11時起，在美心MX及美心Food²購買任何食品，加購兒童餐可減$15。美心MX facebook查看詳情

太興：$688預訂母親節乳豬

太興推出預訂母親節乳豬優惠，即日起可以優惠價$688預訂原價$880一隻的乳豬。5月9至11日取貨。太興集團facebook查看詳情

（註：資料以主辦方最新公布為準）

更多母親節優惠情報：link.mingpao.com/84202.htm

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