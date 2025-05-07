軟餐照護食優惠｜大家樂軟餐減$10　大快活軟餐$49　20餐廳或供應商優惠至6月 (17:14)

社聯照護食工作小組與約20間照護食供應商及餐廳（包括鏞記酒家、大快活、大家樂）合作，即日至6月期間提供限時優惠，例如為長者或吞嚥困難人士提供的軟餐或照護食堂食餐膳、烹調用具、烹飪課程等。部分優惠如下：
大快活──即日至6月30日，登記成為大快活APP會員，可以$49購買回味軟餐。查詢電話：2856 7217［詳情］
大家樂──即日至6月30日，於指定分店選購「食得樂」輕嚥料理軟餐便當，可獲$10折扣優惠。查詢電話：2607 7964［詳情］
foodpanda HK──即日至6月30日，於foodpanda內的pandamart 24小時網上超市購買樂齡食品，低至九折優惠。［詳情］
鏞記酒家──即日至6月15日，堂食惠顧以下指定兩款照護食菜式［正宗炭燒燒鵝髀 （精緻軟餐）／帶子大良炒鮮奶（照護食第六級）／豉蒜涼瓜牛冧肉 (照護食第六級）／懷舊巧手釀蟹蓋（照護食第五級）／鹹蛋馬蹄蒸肉餅（照護食第五級）］，可獲贈懷舊香滑芝麻糕（精緻軟餐）1份。［詳情］
美心集團──6月15日至6月30日期間，首100名透過美心集團手機應用程式Eatizen或一起嚐Instagram專頁@maximshongkong指定連結登記參與「軟心膳‧100份心意」活動，可免費於指定美心皇宮試食全新推出的「軟心膳」美心點心拼盤軟餐。［詳情］
德國寶──即日至6月30日，德國寶專業高速食品處理器（自然養生機-商用系列）PHS-200+專用隔音罩PHS-CVR半價優惠、、德國寶專業高速食品處理器（自然養生機）PRO-ZD801六折優惠德國寶專業高速食品處理器（自然養生機）PRO-11CM七折優惠。［詳情］
照護食網站：www.carefood.org.hk