教宗選舉｜西斯汀教堂壁畫《最後的審判》下樞機投票　一文睇作品寓意及內容 (15:18)

《最後的審判》（The Last Judgement）

畫家：米高安哲羅（Michelangelo），意大利文藝復興藝術家

創作年份：1536至1541年

壁畫大小：高13.7米，闊12.2米

壁畫位置：梵蒂岡西斯汀教堂祭壇後的牆上

創作原因：1534年，當時59歲的米高安哲羅獲時任教宗克勉七世（Clement VII）委託繪畫，及後再被下任教宗保祿三世（Paul III）強迫創作。米高安哲羅用兩年準備，並於1536年起約5年時間完成壁畫。

作品內容：米高安哲羅的創作靈感參考聖經及但丁詩文《神曲》（The Divine Comedy）地獄篇中講述末日基督再臨、審判世間善惡的內容，作品描繪了最後審判裁決宣告前的一刻。作品由上至下分為4個部分，共有400個角色，畫作中央是基督主體形象，其舉起手臂啟動末日審判。左側的人是復活者，重獲肉身升上天堂，右側的人是天使與惡魔爭奪的靈魂，被定罪者遭拖入地獄。基督旁的聖母瑪利亞，靜待兒子宣判一刻。

壁畫最高的兩個半圓形是天堂的天使，他們承載着基督受難的象徵，左側天使抱着十字架、釘子及荊棘冠冕，右側天使抱着鞭笞石柱、階梯及綁上沾醋海綿的長矛。

作品下方中央是《啟示錄》的天使，正吹奏着長號喚醒死者復活。

作品最底部是地獄，冥河船夫手持船槳，與惡魔們將亡魂趕下船，引導至地獄審判官Minos面前。

如何繪畫：由於米高安哲羅未接觸過濕壁畫（fresco）這種壁畫技術（即在剛塗上石膏的牆上作畫，這方法令畫作的顏料與牆身融為一體，故畫作可長久牢固在牆上）。創作初期他一度需要先起草稿，但當他熟悉這技巧後，便放棄使用草稿。

作品爭議：《最後的審判》中的人物絕大部分裸體，被抨擊在西斯汀教堂內如此莊嚴的地方，畫上這麼多赤裸羞恥的人體極為不當。1564年米高安哲羅逝世不久後，當時梵蒂岡聘請米高安哲羅的畫家朋友Daniele da Volterra，為畫中人物畫上「遮醜布」。目前的《最後的審判》部分「遮醜布」被清除，讓米高安哲羅的筆迹得以重見天日。（綜合報道）