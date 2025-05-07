教宗選舉知多啲：新教宗當選的一天　名號如何決定？最熱門名號是什麼？ (17:43)

教宗選舉｜10個最多教宗選用的名號

獲已故的貝戈利奧（Jorge Mario Bergoglio）所選的「方濟各」源自關注貧窮及和平的聖人St. Francis of Assisi，希望創造一個為窮人、維護和平、悉心看顧萬物的教會。他亦是首名以「方濟各」為名號的教宗。

教宗選舉｜新教宗當選後流程

教宗選舉將於5月7日起在西斯汀教堂舉行閉門投票，若有樞機獲三分之二票數即當選。新教宗接受任命及選取名號後，隨即進入教堂內的祭衣室「哭泣室」（Room of Tears），換上教宗的服裝。房內準備了3種尺寸的教宗白長袍供新教宗試穿，以及紅色披肩mozzetta和白色帽zucchetto等配飾，讓新教宗選戴。

樞機們為新教宗祈禱並向他致敬後，將詠唱《謝主曲》。選舉教宗會議隨之落幕，樞機團執事會向聖伯多祿廣場用拉丁文作出廣播：「Annuntio vobis gaudium magnum...habemus papam!」（「我高興地向你們宣布，我們有教宗了！」），之後新教宗就會步出聖伯多祿大殿的露台亮相，向廣場內守候多時的信眾致意。

資料來源：梵蒂岡官網、香港天主教教區檔案、Vatican News、英國廣播公司