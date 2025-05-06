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首屆「香港非遺月」　參觀本地麻將、蒸籠、鹹魚及港式奶茶製作　一文看重點活動【附報名詳情連結】 (21:45)

首屆「香港非遺月」下月舉行【相關報道】，活動以「香港處處有非遺」為主題，在5月31日至7月1日期間舉行，期內會舉行共超過80場非遺表演、60個非遺互動體驗攤位和20個「非遺精華遊蹤」在東區、油尖旺區及大埔等導賞團，其中導賞團會參觀本地鹹魚、蝦膏蝦醬、臘味、瓜子、雲吞、坐月薑醋及港式奶茶等食品的製作技藝，亦有機會參觀民間手藝製作如蒸籠、砧板及麻將等。本文整理「香港非遺月」重點活動清單。【活動及報名方法等詳情可參考香港非遺月網頁】

「香港非遺月」重點活動

●「非遺精華遊蹤」考察活動

活動內容：探索油尖旺、荃灣、大埔、沙田、東區和離島區的特色非遺

報名日期：5月16日起

●「非遺無限∞」同樂日

活動內容：帶來傳統與創新交融的非遺時裝秀及南音表演，並有吹糖技藝及線面技藝等互動攤位。

活動地點：荃灣三棟屋博物館香港非遺中心

活動日期：6月14至15日

●「躍動非遺」

活動內容：以「非遺相遇‧香港X江西」為主題，除了有香港非遺項目表演及攤位，如薄扶林舞火龍、木偶戲、毛筆製作技藝等，亦有國家級非遺代表性項目贛南採茶傳統小戲及興國山歌等表演。

活動地點：新城市廣場及沙田大會堂

活動日期：6月22日

●「嚐賞非遺」嘉年華

活動內容：介紹非遺飲食文化，市民可以於工作坊／攤位體驗江西贛南客家擂茶、蝦膏蝦醬、龍鬚糖、蕃薯餅、灰水糭等製作技藝。

活動地點：​炮台山油街

活動日期：6月28至29日

●「根與魂—江西贛州客家非物質文化遺產展演」（暫名）

活動內容：介紹江西贛州具代表性的客家非遺項目，以及江西省內其他約40個具代表性的非遺項目，展覽期間將有逾40場演出、示範、互動體驗、講座等。

活動地點：​香港中央圖書館

活動日期：6月14日至7月1日

●「非遺在『保護中發展、發展中保護』」高峰會

活動內容：由​康文署聯同文化推廣組織「非遺六月」舉辦，邀請粵港澳大灣區學者和非遺傳承人參與，從學術角度探討非遺在大灣區的傳承和發展。同日舉辦「公眾非會議」，邀請中學生、大專生、青年文化團體及公眾人士就非遺相關範疇進行討論。

活動地點：香港文化博物館

活動日期：6月14日

註：活動詳情以主辦方公布為準

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