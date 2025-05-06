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趙心童桌球世錦賽奪冠感難以置信　曾禁賽20個月谷底重生　丁俊暉：贏得中國球手共同夢想 (13:50)

28歲中國桌球手趙心童周一（5日）以業餘身分在英國桌球世錦賽奪得冠軍，成為歷來首名中國及亞洲球手奪得這項桌球界最高榮譽。趙心童從2023年因捲入打假波案被禁賽20個月，復出僅8個月就在世錦賽奪冠，成功谷底重生，他賽後受訪時坦言對這一切感到難以置信，「感覺像在做夢」。

中國著名桌球手丁俊暉在趙心童奪冠後發微博祝賀，稱趙心童贏得一代代中國桌球手的共同夢想，自己「為他高興，也為中國力量的崛起感驕傲」。趙心童隨即回覆：「謝謝暉哥當年的堅持與突破，讓我們今天能站在更寬的跑道上繼續奔跑。」二人隔空對話成為趙心童奪冠後首發的微博。

而在頒獎禮上，趙心童披上國旗，邀請女友和經理人一起登台合照。女友用手為趙心童整理頭髮一幕，更成為內地網民熱話。

自幼學習桌球的趙心童，2016年展開職業桌球生涯，於2021年英國錦標賽封王，迎來職業生涯首個高峰，世界排名亦首度殺入前十。但在2023年，趙心童因涉嫌操縱比賽被禁賽2年半，其後因配合舉證及認罪而獲減刑至20個月，去年9月解禁復出。

被禁賽的趙心童曾在微博發道歉信向公眾致歉，表示為愚蠢行為付出沉重代價，每天都在懊悔中度過。幸他沒有放棄，禁賽期間維時每周5天、每天5小時的高強度訓練，克服了防守不足的問題。禁賽結束後，他以業餘身分報名參加Q Tour巡迴賽，連取4站冠軍，並打出兩杆滿分147。（新京報、央視新聞、揚子晚報、環球時報、中通社）

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