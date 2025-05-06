全港戲院日2025｜全港53間戲院　戲票劃一$30　明日開售 (11:14)

全港戲院日2025將於周六（10日）舉行，市民當天可以優惠價港幣30元到全港53間戲院，欣賞上映中任何放映格式的電影。
參與戲院：
- 百老匯院線
- 華懋電影院線
- 影藝院線
- Cinema City院線
- CGV D2 Place
- 英皇院線
- 嘉禾院線
- 高先電影院
- Lumen Cinema
- 寶石戲院
- MCL院線
- 新寶院線
（貴賓院適用，當天貴賓院將不提供餐飲）
票價：
- 港幣30元
- 首場長者及長者早場優惠低於港幣30元仍然適用
- 當日不設長者、小童及學生優惠，票價統一為港幣30元（包場及特備節目除外）
- 所有換票證、電影贈券、會員優惠及銀行優惠當日不適用
放映格式：
- 4DX
- CGS LASER
- CGS THX ULTIMATE
- D-BOX
- DOLBY ATMOS
- FX
- IMAX
- IMAX with LASER
- LUXE
- MX4D
- ONYX
- REAL D CINEMA
購票：
- 開售時間：2025年5月7日中午12時後（寶石戲院將於5月9日起預售）
購票限制：
- 每人每次最多可購買4張戲票
- 網上購票依各院線的購票限制為準