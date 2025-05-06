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全港戲院日2025｜全港53間戲院　戲票劃一$30　明日開售 (11:14)

全港戲院日2025將於周六（10日）舉行，市民當天可以優惠價港幣30元到全港53間戲院，欣賞上映中任何放映格式的電影。

參與戲院：

  • 百老匯院線
  • 華懋電影院線
  • 影藝院線
  • Cinema City院線
  • CGV D2 Place
  • 英皇院線
  • 嘉禾院線
  • 高先電影院
  • Lumen Cinema
  • 寶石戲院
  • MCL院線
  • 新寶院線

（貴賓院適用，當天貴賓院將不提供餐飲）

票價：

  • 港幣30元
  • 首場長者及長者早場優惠低於港幣30元仍然適用
  • 當日不設長者、小童及學生優惠，票價統一為港幣30元（包場及特備節目除外）
  • 所有換票證、電影贈券、會員優惠及銀行優惠當日不適用

放映格式：

  • 4DX
  • CGS LASER
  • CGS THX ULTIMATE
  • D-BOX
  • DOLBY ATMOS
  • FX
  • IMAX
  • IMAX with LASER
  • LUXE
  • MX4D
  • ONYX
  • REAL D CINEMA

購票：

  • 開售時間：2025年5月7日中午12時後（寶石戲院將於5月9日起預售）

購票限制

  • 每人每次最多可購買4張戲票
  • 網上購票依各院線的購票限制為準

更多資訊：

全港戲院Cinema Day facebook專頁

香港戲院商會官方網頁

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