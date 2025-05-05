立夏節氣2025｜立夏宜養心　中醫兩湯水助補氣祛濕、養心除煩【附食譜】 (09:06)

補氣消暑祛濕湯

材料：太子參30克、赤小豆30克、生薏仁30克、乾蓮葉一塊、陳皮一塊、瘦豬肉300克、水12碗

做法：洗淨材料，加水12碗，大火滾後，轉中小火煲約1.5小時至剩5至6碗水，加少許鹽調味。

功效：太子參補氣健脾。赤小豆健脾利水祛濕。生薏仁清熱利水祛濕。乾蓮葉清熱消暑減滯。陳皮健脾和胃化痰祛濕。

老桑枝蓮子扁豆湯

材料：老桑枝30克、蓮子30克、扁豆30克、豬扁骨300克（豬扁骨脂肪少骨髓多，入湯湯味更鮮甜）、水12碗

做法：洗淨材料，加水12碗，大火滾後，轉中火煲約1.5小時至剩5至6碗水。

功效：老桑枝味微苦平，可祛風濕，利關節，利水消腫。蓮子味甘平，補脾益腎，養心除煩。扁豆味甘平，健脾理氣，利水祛濕。

（註：各人體質不同、食物過敏情況不同，倘有任何疑問，應先向註冊中醫師或家庭醫生查詢。）

立夏養心養生 生活三招

黎照環續說明，可從以下三個生活層面配合立夏養心養生：

1.早睡早起，多休息──宜早睡早起，多休息。甚至可以午餐後養神小休，有利大腦血氣修復。

2.飲食宜清淡多水──夏天多汗傷津，尿少腸燥，飲食宜清淡多水，既助消化，亦助排泄。飲食不宜過於辛辣溫燥。

3.早上或傍晚運動──夏天代謝高消耗大，宜盡量多休息，減低運動量。倘要運動，最好選擇早上或傍晚。謹記及時補水，以防中暑。

文：葉志瀛

［中醫動：立夏］

立夏養生 實用資訊：

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兩湯水清熱健脾化濕