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短片：韓國浦項Space Walk　迴旋鋼鐵天空步道觀美景 (15:24)

韓國浦項Space Walk　迴旋鋼鐵階梯觀美景（拍攝：林綺菁 剪接：陳凱雯）

韓國慶尚北道浦項市（Pohang），距離釜山市不遠，吸引不少遊客前往遊覽。浦項一個名為Space Walk的迴旋鋼鐵天空步道，更是近年知名景點。明報電子平台組記者以短片帶大家走上浦項Space Walk睇風景。（拍攝：林綺菁　剪接：陳凱雯）

浦項Space Walk｜世上最美階梯之一

Space Walk位處山上，長333米，共有717級階梯。遊客登上如同過山車般迴旋的階梯後，可居高臨下360度飽覽浦項市迎日灣的美景。Space Walk曾獲選為世上最美的19座階梯之一，晚上會亮燈，4月至10月期間可於晚上參觀。

浦項景點｜虎尾岬迎日廣場觀「相生之手」

浦項市亦有其他著名景點，例如面向韓國東面大海的虎尾岬迎日廣場，以及韓劇《山茶花開時》曾取景的九龍浦近代文化歷史街區。九龍浦近代文化歷史街區內，從公園階梯可以觀看漁村風光。虎尾岬迎日廣場以巨型雕塑「相生之手」最具代表性，陸地上的左手及大海中的右手遙遙相對，成為打卡熱點。

Space Walk

地址：浦項市北區環湖公園街30【韓國觀光公社資訊】【交通路線規劃

九龍浦近代文化歷史街區

地址：浦項市南區九龍浦邑九龍浦街153-1【韓國觀光公社資訊】【交通路線規劃

虎尾岬迎日廣場

地址：浦項市南區虎尾岬面迎日路150號街20【韓國觀光公社資訊】【交通路線規劃

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