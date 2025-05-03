長洲太平清醮｜齋戒習俗　長洲食肆推期間限定素食【附食肆名單】 (18:15)

長洲太平清醮來臨，依照習俗島上居民會在佛誕（5日）前兩日起齋戒3天，即從今日（3日）開始。島上不少食肆順應習俗，在齋戒期間只供應素食，或增設素食，明報電子平台組整理部分食肆的素食餐單，供讀者參考。【相關報道：短片：長洲太平清醮齋戒 遊客打卡素食 有人欲試長洲魚蛋但向隅】
1. 伴日【詳情】
素食餐點：醬燒雜菜定食 $68、醬燒雜菌定食 $68、天婦羅定食 $72、吉列蠔定食 $76等（註：長洲有說法認為蠔沒有血，視蠔為齋）
素食供應：即日起至5月5日只供應素食
地址：長洲新興街45號地舖
電話：29813323
2. 長洲麥當勞【詳情】
素食餐點：脆香素菇包（單點 $31.5、套餐價 $44.5）、果醬烘鬆餅（單點 $17、套餐價 $34.5）
素食供應：即日起至5月5日增設期間限定素食餐點
地址：長洲新興街101-103號地下及1樓
電話：29817533
3. 三:三 Go Tea Time【詳情】
素食餐點：素肉醬意粉 $58、珍珠紫薯芋泥吐司 $40、和風香菇丼 $58等
素食供應：即日起至5月5日只供應素食，原有含肉類餐點會作更改，如和風牛肉丼改為和風香菇丼。
地址：長洲北社五里4號A地下
電話：61944883
4. 是蛋【詳情】
素食餐點：蕃茄羅勒意粉 $65、意大利野菌意粉 $78等
素食供應：即日起至5月4日，食物不含肉類及五辛，5月5日餐單如常。
地址：長洲北社街49號地舖
電話：46450461
5. 長洲鐵漢【詳情】
素食餐點：黑芝麻味炸平安包（$28一串兩個）