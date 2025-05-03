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長洲太平清醮｜齋戒習俗　長洲食肆推期間限定素食【附食肆名單】 (18:15)

長洲太平清醮來臨，依照習俗島上居民會在佛誕（5日）前兩日起齋戒3天，即從今日（3日）開始。島上不少食肆順應習俗，在齋戒期間只供應素食，或增設素食，明報電子平台組整理部分食肆的素食餐單，供讀者參考。【相關報道：短片：長洲太平清醮齋戒　遊客打卡素食　有人欲試長洲魚蛋但向隅

1. 伴日詳情

素食餐點：醬燒雜菜定食 $68、醬燒雜菌定食 $68、天婦羅定食 $72、吉列蠔定食 $76等（註：長洲有說法認為蠔沒有血，視蠔為齋）

素食供應：即日起至5月5日只供應素食

地址：長洲新興街45號地舖

電話：29813323

2. 長洲麥當勞詳情

素食餐點：脆香素菇包（單點 $31.5、套餐價 $44.5）、果醬烘鬆餅（單點 $17、套餐價 $34.5）

素食供應：即日起至5月5日增設期間限定素食餐點

地址：長洲新興街101-103號地下及1樓

電話：29817533

3. 三:三 Go Tea Time詳情

素食餐點：素肉醬意粉 $58、珍珠紫薯芋泥吐司 $40、和風香菇丼 $58等

素食供應：即日起至5月5日只供應素食，原有含肉類餐點會作更改，如和風牛肉丼改為和風香菇丼。

地址：長洲北社五里4號A地下

電話：61944883

4. 是蛋詳情

素食餐點：蕃茄羅勒意粉 $65、意大利野菌意粉 $78等

素食供應：即日起至5月4日，食物不含肉類及五辛，5月5日餐單如常。

地址：長洲北社街49號地舖

電話：46450461

5. 長洲鐵漢詳情

素食餐點：黑芝麻味炸平安包（$28一串兩個）

素食供應：長期供應

地址：長洲新興街65號地下

電話：84893143

註：資料以店方最新公布為準

（採訪：呂婉怡）

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