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莧菜當造｜莧菜穩血壓消水腫　營養師教煮莧菜貼士 (16:35)

據漁農自然護理署facebook資料，莧菜4月至9月當造。註冊營養師陳荃賢接受明報電子平台組訪問表示，莧菜營養價值高，一碗熟莧菜僅約30至40卡路里，含2至3克膳食纖維，佔每日需求約10%。她在本文講解莧菜的益處及烹煮建議方法，亦提醒部分人慎吃莧菜。

莧菜益處：穩定血壓、消水腫、維護視力

陳荃賢表示，莧菜所含的營養對身體有以下益處：

1.穩定血壓：莧菜高鉀，一碗熟莧菜含鉀量有846毫克，約佔每日所需約27%-31%；且含許多礦物質，對於控制血壓有很大幫助

2.消水腫：莧菜高鉀，攝取鉀質可以幫助體內排除多餘的鈉，幫助身體消水腫、利尿。

3.維護視力：莧菜維他命A含量很高，一碗熟莧菜的維他命A量，約有3656 IU（國際單位），已滿足每日建議攝取量。留意成人維他命A每日上限攝入量為10,000 IU。建議烹調時加適量油，有助吸收維他命A。

煮莧菜注意：莧菜易出水

莧菜烹煮前宜切除根部，用水沖洗掉髒污部分，浸2至5分鐘就可以下鍋。留意莧菜容易出水，烹調時毋須另外加水。

腎病患者慎吃莧菜

莧菜富含鉀質，但腎病患者代謝鉀離子的功能可能較差，倘吃太多莧菜或會導致過多鉀滯留體內，造成高血鉀，需注意食用量。此外，腎結石患者要注意莧菜含有草酸，過量攝入可能增加腎結石風險。腎病或腎結石患者的鉀質攝取量須諮詢醫生，飲食方面應先尋求醫生或註冊營養師意見。

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