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五一假期連鎖快餐優惠：美心MX長者晚市七折　麥當勞$30麥炸雞套餐　大家樂$149鐵板二人餐｜著數情報 (14:06)

多個連鎖快餐集團推出5月1日一天限定優惠或5月1-5日五天優惠，包括麥當勞、美心MX、大家樂、KFC。大快活亦繼續提供外賣限定優惠。

美心MX 5月1日優惠：長者晚市七折

5月1日晚市時段，長者在美心MX或美心Food分店（西九高鐵站MX、機場中場MX除外）用膳，出示長者咭／樂悠咭／長者八達通，可獲七折優惠。優惠由下午5時開始，堂食外賣皆可。［詳情見facebook

麥當勞App 5月1-5日優惠：$30麥炸雞套餐、$48十八件麥樂雞、$88一桶脆香雞翼

5月1-5日期間，麥當勞App提供優惠：$30麥炸雞（2件）套餐、$48麥樂雞（18件）、$88脆香雞翼分享桶（16件）。［詳情見facebook

大家樂優惠：$149鐵板二人餐、最營之選／素焗買兩客減$6、東南亞風味午餐$49

即日至5月5日晚市：$149晚市鐵板二人餐──有兩款選擇：西冷牛扒或豬扒拼雞扒，配酥皮焗蘑菇湯兩客、飲品兩杯、葡撻兩件。［詳情見facebook

即日至5月5日午市／晚市：「最營之選系列」或「素焗系列」買兩客正價減$6──在收銀櫃枱以正價惠顧兩客「最營之選系列」或「素焗系列」產品，可獲減$6。以單一收據計算。［詳情見facebook

即日至5月12日午市：東南亞風味午餐$49──在大家樂有售東南亞午餐的分店，可以試食價$49購買東南亞風味午餐：印尼巴東牛面肉飯、星洲咖啡肉排飯、泰式香茅雞扒飯。［詳情見facebook

KFC 5月1-7日優惠：$27醬燒雞扒蛋意式包、$109超值三人餐

KFC於5月1日至5月7日推出兩款優惠：上午11時前，$27醬燒雞扒蛋意式包或家鄉雞扒蛋意式包配熱飲；上午11時後，$109超值三人餐：6件雞＋2客辣汁蘑菇香飯（普通）＋家鄉雞皇飯（普通）＋3件經典葡撻＋粗薯條（普通）＋3杯汽水（中）［詳情見facebook

大快活外賣優惠：$49菜膽雲吞雞、$88孖寶二人餐

大快活繼續提供外賣限定優惠：$49菜膽雲吞雞、$88孖寶二人餐（菜膽雲吞雞＋精選小菜＋白飯兩客＋燉湯或熱飲兩客。［詳情

註：資料以主辦方最新公布為準

整理：葉志瀛

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