強積金對冲5月1日起取消　一文睇轉制前後遣散費、長期服務金如何不同 (12:54)

取消強積金對冲是什麼？

．僱主強積金強制性供款累算權益不可用於對冲僱員由轉制日起服務年資的遣散費／長期服務金（簡稱「兩金」），但可繼續對冲僱員於轉制日前服務年資的兩金。

．僱主強積金自願性供款累算權益及按僱員服務年資支付的酬金，可繼續對冲僱員的兩金（不論「轉制日」前或後的服務年資）。

5月1日前或後入職僱員的遣散費／長期服務金會有何安排？

兩金會以2025年5月1日為界線，分為轉制前及轉制後兩部分：

1/轉制前的部分：兩金計算方法以轉制日之前最後一個月的全月工資計算，可繼續用僱主強積金強制性供款累算權益對冲。

2/轉制後的部分：兩金與現行計算方法一樣，以終止僱傭關係前最後一個月的全月工資計算；不可用僱主強積金強制性供款累算權益作對冲。

僱主在「轉制日」前解僱僱員，可節省遣散費／長期服務金開支？

．不會，因僱主仍可使用現職僱員整段受僱期的僱主強積金供款累算權益（不論是強制性或自願性供款），對冲轉制前部分的兩金。

．現職僱員的兩金轉制前部分，會以轉制日當時的工資及服務年資計算，因此無論僱員在轉制日之後工資或年資有否增加，其兩金轉制前部分的款額都不會增加。

如果僱員的權益總和較取消對冲前為少，可追回差額嗎？

．僱員可用政府計算工具「計得掂」計算取消對冲前後的權益總和。

．取消對冲後，大部分僱員的權益總和（即兩金連同僱主強積金強制性供款累算權益）會增加。假如僱員在轉制日之後的工資大幅增加，或在轉制日之前的受僱期較長，或轉制日之後的受僱期較短，部分在轉制日之前已入職的僱員所得權益總和或會較取消對冲前為少，有關僱員可向政府申請補貼差額。

取消對冲長遠或令僱主在長期服務金開支或會增加，政府是否提供協助？

．政府會推出為期25年的資助計劃，分擔僱主在轉制後部分的兩金支出。[詳情按此]

取消對冲 安排適用於的家庭傭工嗎？

不適用，因僱主毋須家庭傭工、離職時不足18歲或入職時年滿65歲或以上的僱員作出強積金強制性供款。

詳情可參考勞工處網頁。