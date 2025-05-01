韓國釜山走一回　海雲臺坐膠囊列車、海岸列車觀無敵海景【短片】 (13:17)

韓國第二大城市釜山近年成為港人遊韓熱點之一，著名景點海雲臺Blueline Park有膠囊列車、海岸列車，讓遊客飽覽無敵海景。明報電子平台組記者到釜山親身帶讀者感受現場。（採訪、拍攝：林綺菁；剪接：陳凱雯）
海雲臺Blueline Park遊玩方式多元化，包括乘坐海岸列車和天空膠囊列車，沿途盡覽無敵海景。而在海雲臺沙灘旁，還可登上觀景台「釜山X the Sky」，從100樓高空觀看釜山市貌。釜山去年新增的景點Arte Museum，也值得一看。
海雲臺海岸列車及膠囊列車
海雲臺Blueline Park海岸列車共有8個站，來回松亭站及尾浦站，沿途可觀賞釜山東海岸的海景。遊客可選擇全程乘坐，也可選擇在中途的青沙浦站轉乘天空膠囊列車。
留意膠囊列車只行走青沙浦站及尾浦站之間，沒有中途站，全程約30分鐘。膠囊列車車廂小巧，在沿海架空路軌上行走，讓人感受海雲臺無敵海景，景色優美。
．地址：釜山廣域市海雲臺區青沙浦路116
．開放時間：早上9時至晚上7時30分，全年無休
．收費：詳情請參考官網。由於海岸列車和天空膠囊列車人潮多，建議預先在網上預約乘坐。
釜山X the Sky
「釜山X the Sky」（Busan X the Sky）位於韓國第二高建築物海雲臺LCT Land Mark Tower的100樓，可觀賞海雲臺海灘與廣安大橋、釜山港大橋等。乘坐Blueline Park海岸列車或膠囊列車到尾浦站，從車站步行數分鐘便到達。
．地址：釜山廣域市海雲臺區迎月路30
．開放時間：早上10時至晚上9時，全年無休
．收費：成人2.7萬韓圜（約146港元）、兒童2.4萬韓圜（約130港元）
Arte Museum沉浸式賞法國名畫
位處釜山影島的沉浸式藝術館Arte Museum，有19個不同元素主題的展覽，其中以Arte Museum X Musee D'Orsay聯乘展覽最有特色，一幅幅梵高及莫內等名畫投射到展覽廳四周牆上，令參觀者完全投入名畫世界中。
．地址：釜山廣域市影島區海洋路247號街29
．開放時間：早上10時至晚上8時，全年無休
．收費：詳情請參考官網