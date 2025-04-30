養珠頸斑鳩、紅耳鵯引網絡討論　嘉道理農場提醒飼養野鳥屬違法 (09:05)

有不具名的網民憶述，數年前看到一隻斑鳩幼鳥停留在街上，即使有人靠近亦不大反應，甚至差點被路人踩到。由於當日氣溫低及有雨，他怕是斑鳩失溫，而斑鳩被撿起時有拍翼掙扎，之後再跌在路上，他終將斑鳩放進紙箱。該網民表示，曾致電嘉道理農場拯救中心，欲將斑鳩交予處理，但連續致電一周也未有真人接聽，僅在社交平台獲回覆稱若發現有野生動物生病或受傷，可致電愛護動物協會或漁護署尋求協助。事主擔心幼鳥會被人道毁滅，遂自行照料。他表示，撿雀時不清楚養野雀是否犯法，只想為野雀保命。

嘉道理農場：專業人員經評估決定傷鳥放返大自然否

嘉道理農場表示，珠頸斑鳩及紅耳鵯均為本港廣泛分布的野生雀鳥，香港所有野生雀鳥都受到香港法例第170章《野生動物保護條例》保護，管有及飼養野生雀鳥屬於違法行為。園方表示，撇除法律問題，照顧及醫治野生動物需要的專業知識、經驗、適合設備和環境，並非普通家居環境或寵物鳥主人可以提供。

園方強調，受傷後的野生動物是否適合放回大自然，需要由專業的野生動物復育人員經評估而決定，重申野生動物屬於大自然，「以救助之名而握殺動物回到大自然的機會是自私的行為」。園方表示，嘉道理農場的野生動物拯救中心全年無休，24小時接收野生動物，倘市民發現受傷雀鳥，應盡快聯絡愛護動物協會（27111000）或漁護署（1823），相關人員會接收雀鳥並送至嘉道理農場治療。

嘉道理農場補充，理論上受傷野生動物會接受治理，除非愛協人員發現動物已進入半死亡狀態或患有不可逆轉的傷患，基於不想延長動物痛苦的時間，在諮詢該園拯救中心情況下會選擇將動物安樂死；若動物情況正常無大礙，經徹底評估後可能會將動物直接野放。

野雀保育關注組：拯救野生動物為助康復 非變作寵物

香港野生雀鳥保育關注組表示，野生動物不是貓狗等寵物，被圈養會有很大壓力及恐懼，「就如被大怪獸捉住」。組織強調，拯救野生動物目的為令牠們康復後能在野外獨立生存，而非將其變成寵物，保持對人類的適度恐懼是重要的生存特徵，獲救的野生動物應只在康復期間被圈養，直至牠們能夠在野外獨立生活。