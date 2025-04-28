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五一佛誕好去處　長洲太平清醮、維港無人機Show、維園佛誕嘉年華 (17:18)

五一勞動節（5月1日）及佛誕（5月5日）假期將至，明報電子平台組整合本港5大好去處，包括多個傳統節日慶典、無人機表演等。

維港無人機Show

為配合天后誕、譚公誕和長洲太平清醮，五一勞動節當晚維港上空將有無人機表演，由無人機組成不同節慶圖案。

日期：2025年5月1日

時間：晚上8時（表演長約12分鐘）

地點：灣仔臨時海濱花園

旅發局網站連結

維園佛誕嘉年華

嘉年華設有過百個攤位，免費入場，活動包括花果祈福、釋迦族巡遊、雲水書車、敲鐘許願活動等。入場者亦可參與浴佛、抄經、敲鐘許願、茶禪等多項洗滌心靈的活動。

日期：2025年5月5日

時間：上午9時至下午5時30分

地點：香港維多利亞公園4至6號足球場

旅發局網站連結

主辨單位網站連結

寶蓮禪寺浴佛節

佛誕又稱「浴佛節」，每年寶蓮禪寺都會舉行盛大的浴佛法會。民眾可前往寺廟參與浴佛儀式，舀香湯淋浴佛身，以示尊敬，同時淨化心靈。活動免費入場。

日期：2025年4月29日至5月5日

時間：上午10時至下午5時

地點：寶蓮禪寺大雄寶殿

旅發局網站連結

寶蓮禪寺網站

譚公誕巡遊  

每年農曆四月初八譚公誕都有傳統的慶祝儀式，筲箕灣金華街電車總站前空地將有大型賀誕活動，包括傳統參神儀式、為金龍點睛及舞獅採青等。其中賀誕巡遊將沿金華街、東大街到譚公廟為譚公爺進香賀壽，免費入場。

日期：2025年5月5日

時間：上午10時30分至11時30分

地點：

賀誕儀式：筲箕灣金華街

賀誕巡遊：沿筲箕灣東大街至譚公廟

旅發局網站連結

長洲太平清醮

長洲太平清醮將會舉行傳統飄色巡遊及搶包山比賽。

飄色會景巡遊：5月5日下午1時半開始，長約2小時

搶包山決賽：5月5日晚上11時30分至5月6日凌晨零時45分，於長洲北帝廟遊樂場足球場舉行（需事前取入場票）

派發平安包：5月6日上午9時在北帝廣場開始沿途派發

康文署網站

旅發局交通活動流程表

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