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五一黃金周返內地注意　哪些物品不能上火車？【附清單】　 (13:01)

五一假期，若港人周五（5月2日）取一日假期，就可放五日連假。若打算趁假期到內地旅行，要留意部分物品不可帶上火車。本文列舉可攜帶及不可攜帶的日用品，供讀者參考。

可以攜帶日用品／器具

．護理類用品——髮膠、慕絲、染髮劑、髮膠、防曬噴霧、空氣清新劑、保濕噴霧等自噴壓力容器，單體容器容積不超過150毫升，每種限帶1件，累計不超過600毫升。

捲髮棒、拉直器——可以攜帶，惟勿在列車上使用。

指甲油、去光劑——累計不超過50毫升。

香水、花露水、噴霧、凝膠含易燃成分的非自噴壓力容器日用品，單體容器容積不超過100毫升，每種限帶1件。噴霧禁止在列車上使用，以免觸發煙感報警裝置。

酒精消毒濕巾——含75%酒精的消毒紙巾，可以攜帶。

充電寶——標誌清晰的充電寶、鋰電池，單塊額定能量不超過100Wh（2.7萬mAh），含有鋰電池的電動輪椅除外。

相機三腳架、釣魚竿——乘坐動車組列車，桿狀物品收縮後長度少於或等於130厘米；乘坐普通列車，桿狀物品收縮後長度要少於或等於200cm。

摺疊自行車、平衡車——需要使用硬質包裝好，禁止在車站和列車上騎行。老、幼、病、殘、孕等特殊旅客使用摺疊輪椅，可帶上火車。

嬰兒車——摺疊嬰兒車可以攜帶。

小型無人機——可以攜帶，但禁止在車站和鐵路沿線使用。

導盲犬—需要持有效身分證件、殘疾人證、導盲犬工作證、動物健康免疫證明。

可以攜帶食品

鮮活海鮮——經封閉箱體包裝的魚、蝦、蟹、貝、軟體類水產動物。

白酒、紅酒——包裝密封、標誌清晰且酒精含量大於或者等於24%、小於或者等於70%的酒類飲品累計不超過3000毫升。

榴槤、臭豆腐—密封包裝，可以攜帶，請勿食用。

禁止攜帶

修眉刀、小剪刀——刀刃長度超過60毫米的修眉刀、小剪刀，禁止隨身攜帶，可以託運。

消毒酒精——酒精體積含量超過70%，標誌不清晰的酒類飲品，禁止託運和隨身攜帶。

專業滑板車——帶有鋰電池，單塊額定能量超過100Wh的禁止攜帶。

氫氣球——禁止託運或隨身攜帶。

彈弓、飛鏢——禁止隨身攜帶，可以託運。

道具槍、電擊器——道具槍、鋼珠槍、手槍及其仿製品，以及電擊器，禁止隨身攜帶和託運。

禁止攜帶食品

米酒——自製散裝米酒，禁止隨身攜帶和託運。

自熱米飯、自煮火鍋——發熱包主要原料為鎂鋁粉的自熱類產品，禁止隨身攜帶和託運。

資料來源：中新社

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