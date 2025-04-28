五一黃金周返內地注意　哪些物品不能上火車？【附清單】　 (13:01)

五一假期，若港人周五（5月2日）取一日假期，就可放五日連假。若打算趁假期到內地旅行，要留意部分物品不可帶上火車。本文列舉可攜帶及不可攜帶的日用品，供讀者參考。

可以攜帶日用品／器具

．護理類用品——髮膠、慕絲、染髮劑、髮膠、防曬噴霧、空氣清新劑、保濕噴霧等自噴壓力容器，單體容器容積不超過150毫升，每種限帶1件，累計不超過600毫升。

．捲髮棒、拉直器——可以攜帶，惟勿在列車上使用。

．指甲油、去光劑——累計不超過50毫升。

．香水、花露水、噴霧、凝膠——含易燃成分的非自噴壓力容器日用品，單體容器容積不超過100毫升，每種限帶1件。噴霧禁止在列車上使用，以免觸發煙感報警裝置。

．酒精消毒濕巾——含75%酒精的消毒紙巾，可以攜帶。

．充電寶——標誌清晰的充電寶、鋰電池，單塊額定能量不超過100Wh（2.7萬mAh），含有鋰電池的電動輪椅除外。

．相機三腳架、釣魚竿——乘坐動車組列車，桿狀物品收縮後長度少於或等於130厘米；乘坐普通列車，桿狀物品收縮後長度要少於或等於200cm。

．摺疊自行車、平衡車——需要使用硬質包裝好，禁止在車站和列車上騎行。老、幼、病、殘、孕等特殊旅客使用摺疊輪椅，可帶上火車。

．嬰兒車——摺疊嬰兒車可以攜帶。

．小型無人機——可以攜帶，但禁止在車站和鐵路沿線使用。

．導盲犬—需要持有效身分證件、殘疾人證、導盲犬工作證、動物健康免疫證明。