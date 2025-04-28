母親節｜6間餅店母親節蛋糕早鳥優惠一文看 (11:25)

5月11日母親節，有蛋糕店已推出母親節蛋糕早鳥優惠，本文整理相關資訊。
●A-1 Bakery早鳥優惠85折
A-1 Bakery的母親節蛋糕於5月4日或之前預訂有85折優惠，包括士多啤梨忌廉蛋糕$338.3（原價$398） 、伯爵茶日本甜王士多啤梨千層蛋糕$238（原價$280）、白桃士多啤梨忌廉蛋糕15cm $227.8（原價$268）或12cm $168.3（原價$198）。[連結按此]
●聖安娜餅屋早鳥優惠85折
由即日起至5月9日訂購母親節蛋糕系列，即享85折優惠。例如玫瑰花束蛋糕草莓脆脆忌廉蛋糕，優惠價$244.8（原價：$288）。[連結按此]
●美心西餅早鳥優惠85折
美心西餅推出「Infinity Love母親節蛋糕系列」，於5月9日前預訂可享早鳥85折優惠，當中3款主打包括：蛋糕頂部特別配置粉色的玫瑰永生花擺設的「玫瑰永生花蛋糕」$244.8（原價$288）、「減糖繡球花士多啤梨蛋糕」$227.8（原價$268）、「椰香雪脆」$159.8（原價$188）。[連結按此]
●東海堂指定款早鳥優惠86折
於5月8日或之前，於東海堂門市或網上（輸入優惠碼「86MDAY2025」）預訂指定$239或以上母親節系列蛋糕，即享86折優惠。網上限定預購款式為「花漾時光拼式蛋糕」，優先訂購價為$240（原價：$279）。[連結按此]
●Häagen-Dazs網店早鳥優惠85折
Häagen-Dazs推出兩款以花卉為主題的母親節限定雪糕蛋糕，5月4日前於eshop訂購可享85折優惠。「繁花禮頌」$594.1（原價$699）包括4款口味雪糕：士多啤梨紅桑子馬卡龍雪糕、雲呢拿藍莓馬卡龍雪糕、焦糖脆餅雪糕及經典雲呢拿雪糕。另一款「花語心意」是經典士多啤梨雪糕蛋糕，尺寸最細一款售$373.1（原價$439）。[連結按此]
●Patisserie Tony Wong早鳥優惠9折
母親節系列蛋糕5月1日前有9折早鳥優惠，5月6日起可到各分店取貨。例如粉紅色玫瑰花蛋糕以士多啤梨慕絲及雲呢拿海綿蛋糕製成，配以白朱古力花瓣，優惠價$490.50（原價$545）。[連結按此]