祛濕茶飲5食譜 (09:25)

■玉米鬚茶

材料：玉米鬚30克、水適量

製法：玉米鬚洗淨，放進煲中，加水，煲約20至30分鐘後即成，飲用不要渣。

功效：玉米鬚性質偏涼，清熱利濕，適合濕熱人士，即平日怕熱出汗、煩躁、多暗瘡、小便不暢、尿頻尿少、口乾口苦等人士。

■生薑紅糖茶

材料：生薑3片、陳皮1錢、紅糖適量

製法：將所有材料置於杯中，泡熱水15分鐘，待紅糖溶解後即可飲用。

功效：溫胃行氣祛濕

飲用注意：每星期2至3次，每次1杯，宜早上飲用。

■生薑紫蘇茶

材料：生薑3片、紫蘇葉2錢（切碎）、紅糖適量

製法：將所有材料置於杯中，以熱水焗約15分鐘，即成。

功效：溫胃祛濕。適合經常食魚生、飲凍飲人士，每日早上飲1杯。

■扁豆衣焗水

材料：扁豆衣1匙羹、陳皮1小角

製法：將扁豆衣浸過夜備用（食用扁豆衣令人易生脹氣，焗水前要先浸過夜）。用茶隔袋包起所有材料，放入杯中後加入滾水，焗約10秒後倒走水分。再加入1杯熱水（約250至300毫升、攝氏60至80度），焗約15分鐘即成。

功效：健脾醒胃、化濕祛水，尤其適合需補氣祛濕者。

飲用注意：春天可每日飲1杯，最好早上空腹飲。身體虛弱、腎病患者慎飲。

■菊花炒麥芽茶

材料：杭菊10粒、胎菊10粒、炒麥芽1茶匙

製法：用茶隔袋包起所有材料，放入杯中，加入滾水，焗約10秒後倒走水分，然後加入1杯熱水（約250至300毫升、攝氏60至80度），焗約15分鐘即成。

功效：清肝明目、健脾化濕。適合熬夜睡眠不足、有肝熱、或是需清熱解毒祛濕者飲用。

飲用注意：每星期可飲2至3次，每日最多1至2杯。飲用時可聞花香，因杭菊和胎菊有獨特芳香，有助祛濕。

註：各人體質不同，以上茶飲僅供參考，如有疑問應先諮詢註冊中醫師或家庭醫生。

資料來源：明報OL網

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