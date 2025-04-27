味精比鹽健康？營養師：味精鈉含量比鹽少　不代表屬健康食品 (14:30)

「味精比鹽更健康」說法正確嗎？

答：若從鈉含量的角度來看，味精的確比鹽「健康」一些。味精的鈉含量只有食鹽的三分之一，若以味精取代部分食鹽來調味，有助減少整體鈉攝取。不過這不代表味精本身是健康食品，重點在於適量地使用，並以整體飲食均衡為大前提。味精、鹽皆含鈉，身體攝入過量的鈉會增加患上高血壓、中風和心血管疾病的風險。

味精是什麼？

答：味精即穀氨酸鈉（Monosodium Glutamate，MSG），是由天然氨基酸「穀氨酸」與鈉結合而成。穀氨酸廣泛存在於許多天然食物，例如番茄、芝士、海帶、乾香菇和發酵食品等。現代的味精通常經由發酵澱粉、甘蔗、紅菜頭或黑糖蜜等製成，最後成為可作調味用途的白色粉末；主要功能是增強食物鮮味，令食物味道更突出。

味精vs.鹽鈉量有何分別？

答：味精與食鹽最大的分別在於鈉含量。食鹽的主要成分是氯化鈉，每100克含約39.3克鈉；味精每100克含約12.3克鈉。因此在相同分量下使用味精取代部分鹽，能減少約三分之二的鈉攝取量，對控制血壓及預防高鈉相關疾病具有潛在益處。此外，味精帶來的是鮮味，而非單一的鹹味，因此能保持食物美味的同時，有助減少對鹽的依賴。

攝取味精有否風險？

答：味精對人體的影響早已經過廣泛科學研究，並獲多個國際權威機構認可，包括世界衛生組織（WHO）、聯合國糧農組織（FAO）、美國食品及藥物管理局（FDA），以及歐洲食品安全局（EFSA），均一致認為在正常食用情況下，味精屬於安全食品添加劑。

味精能提升食物的鮮味，使味道更具層次，並可減少對食鹽的依賴，對於須控制鈉攝取的高血壓患者或關注心血管健康的人尤為適合。

至於潛在風險，部分對味精較敏感的人，尤其在空腹或攝取量較多時，可能出現如頭痛、臉紅、心悸、出汗或疲倦等短暫不適徵狀。然而，迄今為止的臨牀研究尚未發現味精與該些反應有明確因果關係，相關情況多屬個別不耐或敏感現象，並不代表味精本身對大多數人構成健康風險。

根據本港食安中心資料，聯合國糧食及農業組織／世界衛生組織食物添加劑聯合專家委員會把穀氨酸及各種穀氨酸鹽的每日可攝取量列為「不詳列」類別，意即使用作食物添加劑不會影響人體健康。

味精或鹽之外，有哪些天然食材可調味？

不少天然又健康的食材可提升食物風味，不但有助減鈉，亦能提升整體飲食的營養價值與多樣性，當中包括：

．香草及香料：百里香、迷迭香、羅勒、黑胡椒或辣椒粉，都能帶來豐富的香氣和層次感，適合用於不同菜式中

．乾香菇、昆布、番茄乾等含有豐富的天然穀氨酸，能帶出鮮味效果，媲美味精且更天然

．營養酵母近年深受素食者喜愛，亦是其中一種調味選擇，帶有類似芝士的濃郁風味，可用於湯、沙律或炒菜中，既可增添風味，亦含有豐富維他命B群

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