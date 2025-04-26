短片：教宗方濟各喪禮　25萬人送別「平民教宗」 (19:00)

【19:00】靈車抵達羅馬聖母大殿，方濟各靈柩在此下葬。

【18:30】載着方濟各靈柩的靈車駛往羅馬聖母大殿，沿途大批信眾夾道送別，鼓掌感謝。教廷稱有約25萬人送別方濟各。

【18:12】喪禮結束，方濟各的靈柩移回聖伯多祿大教堂，準備移送羅馬聖母大殿。聖伯多祿大教堂響起鐘聲。

【17:20】主持喪禮的樞機團團長Giovanni Battista Re致辭時表示，方濟各是開明的「平民教宗」，熱衷於親近所有人，特別是被邊緣化、處於底層的人，亦曾無數次激勵難民及流離失所的人。Giovanni並稱，面對世界充滿紛爭，方濟各發出和平呼聲，呼籲各界坦誠對話，尋求解決方案。

【16:51】教廷表示，有約20萬人參加方濟各喪禮。意大利警方表示，有約15萬人到來送別方濟各，其中聖伯多祿廣場有約5萬人。

【16:05】方濟各靈柩由聖伯多祿大教堂移至廣場，其間信眾報以掌聲感謝他。

約150個各地代表團參加方濟各喪禮，美國總統特朗普伉儷、前總統拜登伉儷、烏克蘭總統澤連斯基、意大利總理梅洛尼、法國總統馬克龍、歐盟委員會主席馮德萊恩、英國王儲威廉及首相施紀賢等人亦到場。

（法新社/路透社）