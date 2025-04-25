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SOGO崇光感謝祭｜啟德崇光SOGO店日推1元限量商品　另有產品一折優惠 (13:19)

SOGO崇光感謝祭即日起舉行，崇光感謝祭在4月25日至5月25日分兩階段陸續推出優惠[相關網頁]，其中崇光啟德店推出低至一折或1元「日日瘋狂價」，每日有一款1元精選商品（限量100件，需領籌購買），詳情見下。

  • 4月25日　福福日本青森福福白玉（雞蛋）10枚
  • 4月26日　奧尼牌意大利葵花籽油1000ml　
  • 4月27日　君宴紅燒鮑魚4頭425g
  • 4月28日　VLC鹽焗腰果250g
  • 4月29日　都一鐵板炒麵3包裝480g
  • 4月30日　潔麗兒泡泡殺菌潔手液（爽身粉香）490ml
  • 5月01日　獅王TOP抗菌濃縮洗衣液補充裝500g
  • 5月02日　UCC 117即溶招牌咖啡90g
  • 5月03日　寶礦力飲品500ml
  • 5月04日　HOUEI雜果寒天啫喱240g
  • 5月05日　SEOUL DAIRY首爾牛奶1000ml　
  • 5月06日　獅王TOP抗菌濃縮洗衣液補充裝500g
  • 5月07日　ORA2 ME亮白淨色牙膏（柚子奇異果味）130g
  • 5月08日　瑪魯斯調味帶子裙邊大包裝43g
  • 5月09日　三詩達GREEN葉綠素牙膏120g
  • 5月10日　工藤舍極芝麻醬300ml
  • 5月11日　威路氏日本1房葡萄飲品470ml
  • 5月12日　角字日本麻油163ml
  • 5月13日　SHIRAKIKU日本橫浜白雞蛋10枚
  • 5月14日　奧尼牌意大利葵花籽油1000ml
  • 5月15日　瑪魯斯厚切珍味魷魚珍寶裝32g
  • 5月16日　MARKET O布朗尼朱古力餅6包裝
  • 5月17日　獅王奇即爽特濃洗潔精（怡神檸檬）220ml
  • 5月18日　三祖韓國"金"鹽烤即食脆紫菜9包裝45g
  • 5月19日　樂天無糖朱古力夾心餅171g　
  • 5月20日　銘家3倍濃縮萬能和風鰹魚汁500ml
  • 5月21日　潔麗兒泡泡殺菌潔手液（爽身粉香）490ml
  • 5月22日　SEOUL DAIRY首爾牛奶1000ml
  • 5月23日　百事可樂特別版490ml
  • 5月24日　UCC 114即溶招牌咖啡90g　
  • 5月25日　讚岐本舖讚岐烏冬500g

資料來源：SOGO崇光百貨

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