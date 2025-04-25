SOGO崇光感謝祭｜啟德崇光SOGO店日推1元限量商品　另有產品一折優惠 (13:19)

SOGO崇光感謝祭即日起舉行，崇光感謝祭在4月25日至5月25日分兩階段陸續推出優惠[相關網頁]，其中崇光啟德店推出低至一折或1元「日日瘋狂價」，每日有一款1元精選商品（限量100件，需領籌購買），詳情見下。
- 4月25日 福福日本青森福福白玉（雞蛋）10枚
- 4月26日 奧尼牌意大利葵花籽油1000ml
- 4月27日 君宴紅燒鮑魚4頭425g
- 4月28日 VLC鹽焗腰果250g
- 4月29日 都一鐵板炒麵3包裝480g
- 4月30日 潔麗兒泡泡殺菌潔手液（爽身粉香）490ml
- 5月01日 獅王TOP抗菌濃縮洗衣液補充裝500g
- 5月02日 UCC 117即溶招牌咖啡90g
- 5月03日 寶礦力飲品500ml
- 5月04日 HOUEI雜果寒天啫喱240g
- 5月05日 SEOUL DAIRY首爾牛奶1000ml
- 5月06日 獅王TOP抗菌濃縮洗衣液補充裝500g
- 5月07日 ORA2 ME亮白淨色牙膏（柚子奇異果味）130g
- 5月08日 瑪魯斯調味帶子裙邊大包裝43g
- 5月09日 三詩達GREEN葉綠素牙膏120g
- 5月10日 工藤舍極芝麻醬300ml
- 5月11日 威路氏日本1房葡萄飲品470ml
- 5月12日 角字日本麻油163ml
- 5月13日 SHIRAKIKU日本橫浜白雞蛋10枚
- 5月14日 奧尼牌意大利葵花籽油1000ml
- 5月15日 瑪魯斯厚切珍味魷魚珍寶裝32g
- 5月16日 MARKET O布朗尼朱古力餅6包裝
- 5月17日 獅王奇即爽特濃洗潔精（怡神檸檬）220ml
- 5月18日 三祖韓國"金"鹽烤即食脆紫菜9包裝45g
- 5月19日 樂天無糖朱古力夾心餅171g
- 5月20日 銘家3倍濃縮萬能和風鰹魚汁500ml
- 5月21日 潔麗兒泡泡殺菌潔手液（爽身粉香）490ml
- 5月22日 SEOUL DAIRY首爾牛奶1000ml
- 5月23日 百事可樂特別版490ml
- 5月24日 UCC 114即溶招牌咖啡90g
- 5月25日 讚岐本舖讚岐烏冬500g
資料來源：SOGO崇光百貨