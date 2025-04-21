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教宗逝世｜方濟各生活簡樸拒住教宗官邸　生於阿根廷熱愛足球 (17:58)

教宗方濟各｜1.年輕時因患胸膜炎切除部分右肺

方濟各年輕時，因患胸膜炎而切除了部分右肺，因此肺部較易感染。近年隨着年紀老邁，教宗健康大不如前，曾多次進出醫院。他不時因膝痛要以輪椅代步，2023年曾因支氣管炎入院；去年底他曾撞向牀頭櫃，下巴留有瘀青，今年初再不慎跌倒，右前臂瘀傷，需綁上吊臂帶。2月中因呼吸道感染引致雙側肺炎入院。

教宗方濟各｜2.生活簡樸　拒住教宗官邸

方濟各一直以來生活簡樸，即使當上教宗也如是。2013年他當選教宗當天，拒絕乘坐教宗專用的平治房車，而是與其他樞機主教一起乘坐小巴前往祈禱。他亦沒有如歷任教宗般入住教宗官邸宗座宮，而是住在梵蒂岡接待來訪樞機主教的住宿設施聖瑪爾大之家。

教宗方濟各｜3.名號由來

方濟各原名為Jorge Mario Bergoglio，當選教宗後取名方濟各，是有史以來首名選擇「方濟各」為名號的教宗。他表示，方濟各的名字源自關注貧窮及和平的聖人St. Francis of Assisi，希望創造一個為窮人、維護和平、悉心看顧萬物的教會。

教宗方濟各｜4.當教宗後未返過家鄉阿根廷

方濟各生於阿根廷，曾任布宜諾斯艾利斯總主教，自2013年當選教宗以來曾出訪逾45次，卻從未返過祖國阿根廷。為方濟各寫傳記的作者Jimmy Burns相信，由於阿根廷政局近年兩極化，教宗不希望來訪會被視為在左翼或保守派之間「選邊站」。去年9月，方濟各曾向記者透露希望到阿根廷，但要先解決各種問題，旅程最終無疾而終。

教宗方濟各｜5.熱愛足球　聖羅倫素忠實球迷

生於阿根廷的方濟各，一如其他阿根廷人般喜愛足球，自小便是當地球會聖羅倫素（San Lorenzo de Almagro）的忠實球迷。方濟各曾被問及最喜愛哪名球員，他回答是巴西已故球王比利，而非同是阿根廷人的兩代球王馬拉當拿及美斯，更形容比利是史上最偉大的足球員。

教宗方濟各｜6.常戴Swatch經典黑膠手表

方濟各經常被拍到手戴一隻Swatch經典黑色膠手表Once Again，價格僅為55美元（約427港元）。2022年，方濟各將該手表捐出作慈善拍賣，以56,250美元（約43.7萬港元）成交。

教宗方濟各｜7.年少時曾任夜店保安

方濟各曾透露，自己年輕時曾做過不同工作，包括讀大學時曾當夜店保安，做過清潔工人，在化學實驗室工作，也曾教授文學及心理學。（綜合報道）

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