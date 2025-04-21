教宗逝世．任內工作｜方濟各嘗試改善中梵關係　曾承認有神職人員涉性侵 (16:54)

梵蒂岡天主教廷周一（21日）宣布教宗方濟各（Pope Francis）逝世，終年88歲。方濟各原籍阿根廷，是梵蒂岡首名來自拉丁美洲的教宗。他出任教宗約12年，其任內中梵關係有改善，他亦承認有神職人員涉性侵問題，批准神父祝福同性戀伴侶，一改天主教過往對同性戀的看法。【梵蒂岡宣布教宗方濟各逝世 享年88歲】
曾承認神職人員涉性侵修女
天主教教會一直被指對神職人員性侵罪行包庇掩飾，方濟各曾公開承認有神職人員涉性侵和虐待修女，甚至當作性奴，稱教廷已經努力解決問題。
2019年3月，有梵蒂岡前高層因性侵兒童被判囚，性侵醜聞曝光打擊教廷，方濟各召開防範性侵會議，承諾重新檢視防性侵指南。同年12月，方濟各廢除神職人員性侵案中使用「宗座保密」（pontifical secret）法規，進一步保障未成年信眾。
批准神父祝福同性戀伴侶
方濟各出任教宗以來，一直尋求通過改變某些道德教義，吸納性小眾入教會。他任內曾作出一項劃時代決定，2023年梵蒂岡宣布正式批准神父可祝福同性戀伴侶，條件是祝福場合不屬於正規教會儀式或崇拜環節，也不是婚禮或民事結合的儀式。
嘗試改善中梵關係
中國與梵蒂岡沒有建立外交關係，雙方在中國教區主教任命問題上長期分歧。方濟各在任期間嘗試改善中梵關係，中梵2018年簽定主教任命臨時協議，消息稱這意味教宗承認北京任命的主教，教廷則對中國主教人選有最後決定權。教廷此舉被指是向中方妥協，該協議至今已三度續簽。
方濟各2024年9月曾出訪亞太四國，當時他曾表示希望能訪問中國。梵蒂岡也曾稱希望在中國大陸設立常設辦事處，推動中梵關係。（綜合報道）