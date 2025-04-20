穀雨節氣2025｜穀雨春困濕重乏力　中醫教製簡易祛濕湯養生茶【附食譜】 (09:40)

今日是二十四節氣的穀雨，屬春天節氣，身體在春天容易困倦乏力，甚至頭身重墜、周身痠痛，即「春困」，體質偏向脾虛濕重的人感覺更明顯。註冊中醫師楊明霞表示，濕重會影響人體氣機流動，平時缺乏運動、心肺功能較差的人，容易出現氣機不暢，例如氣短（不夠氣）、胸悶等。
楊明霞續說，「濕」的另一特點就是影響脾胃，徵狀包括胃脹、胃口差、大便失調等，平常嗜食生冷油膩甜食，濕困脾胃的人更易受影響。楊明霞建議，減少進食生冷、油膩和甜食等容易「助濕」的食物。此外，過量睡眠、缺乏運動會加重「春困」，運動是很好的祛濕方法，她建議輕量運動，微微出汗，促進氣血運行，「氣行濕自化」，有助帶走身體濕氣，令人感覺精神。楊明霞介紹一款湯水及一款茶飲，有助祛濕解春困。
補氣去水湯（適合寒底者）
【材料】北芪15克、生薏米30克、雲苓30克、南杏30克、車前子30克、豬腱500克、水2公升
【製法】把豬腱洗淨汆水，其餘材料洗淨。把水煮沸後，放入所有材料，煮至水再沸，以大火煮15分鐘後，調慢火煮3小時，加入適量鹽調味即可。
【功效】北芪利水消腫。薏米健脾祛濕，清熱排毒。雲苓利尿祛濕、健脾寧心。車前子清熱利尿，有助降低膽固醇。
養生茶（適合熱底者）
【材料】木棉花3錢、茵陳2錢、竹茹4錢、水500毫升
【製法】將竹茹剪成細片，把所有材料洗凈。先把茵陳、竹茹放入杯中茶隔內，注入500毫升熱開水，蓋上杯蓋，焗30至40分鐘。然後放入木棉花，焗5分鐘，待聞到花香後即可飲用。
【功效】木棉花具清熱解毒、抗炎作用。茵陳能抗病原微生物。竹茹有抗菌作用。春季多服此茶，除有助清熱祛濕，亦能預防傷風。
註：各人體質不同，如有疑問，應先向註冊中醫師或家庭醫生查詢。
文：葉志瀛
穀雨 中醫資訊：
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