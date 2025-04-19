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抗氧化｜街巿5款抗氧化食物推介　營養師：菜心番薯護眼 (14:36)

抗氧化飲食與健康息息相關，可中和自由基、減緩氧化壓力對身體細胞的損傷，註冊營養師Jim Lau表示街巿常見的食材亦含抗氧化功效，他介紹5種抗氧化食物，並講解抗氧化食物好處。

抗氧化食物好處

抗氧化物質（如維他命C、類胡蘿蔔素、多酚等）可中和自由基，減緩氧化壓力對細胞的損傷。Jim Lau引述研究指出，長期攝取抗氧化食物能降低慢性發炎、腸胃病、心血管疾病及部分癌症風險。

抗氧化5食物

1. 菜心

菜心含脂溶性抗氧化劑葉黃素及玉米黃素，兩者助眼睛黃斑部抵擋藍光傷害。此外，每100g菜心含54毫克維他命C，相當於每日建議量（75-90毫克）的60-70%。

烹煮建議：菜心水煮（尤其長時間）會導致維他命C等部分營養素流失，建議快炒30秒，若菜莖不易熟，可縱切菜莖增加受熱面積、加小量水（約50毫升）加蓋燜煮30秒。

2. 番薯

番薯含β-胡蘿蔔素，可轉化為維他命A，具護眼、免疫調節及抗氧化功能。

3. 紅蘿蔔

紅蘿蔔含β-胡蘿蔔素、α-胡蘿蔔素，可降低罹患癌症的風險。

烹煮建議：建議快炒，可搭配食用油（如橄欖油），助吸收胡蘿蔔素。用紅蘿蔔煲湯，持續1小時以上燉煮可能導致胡蘿蔔素降解10-15%，抗氧化能力減弱，但仍屬有效攝取胡蘿蔔素的方式。

4. 番茄

番茄含有茄紅素，可降低前列腺癌風險、抑制低密度脂蛋白（LDL）氧化。 

烹煮建議：番茄加熱可破壞細胞壁釋放茄紅素，茄紅素需脂質助吸收，故搭配油脂可提升吸收率，如用橄欖油炒。  

5. 西蘭花

含蘿蔔硫素，可激活肝臟解毒酶，加速毒素代謝為水溶性物質排出。含維他命K1，可活化凝血因子、抑制血管鈣化、有助提升骨密度等。 

注意：如有腸胃脹氣問題或長期肚瀉，不建議食用西蘭花。

註：各人身體狀況不同，如有疑問，應向家庭醫生或營養師查詢。

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