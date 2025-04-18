復活節小店聯手推優惠吸留港消費客　食肆「後街牛扒」嘆3、4月生意遜2月　盼破困局 (18:14)

復活節連假展開，大家是外遊，還是留港遊玩？有數家小店聯手推出優惠，希望吸引留港消費的人光顧，這些小店包括食肆後街牛扒、The Victuals、三葉屋、初心小館、維之味，還有眼鏡店保健視力及「馮老師風水命理服務」。只要手持4月18日至21日在本港任何消費單據，一張單據計最少100元或以上，就可以獲得上述店家提供優惠奬賞。
後街牛扒負責人阿仁（Ryan）接受明報電子平台組訪問時表示，3、4月的生意額較2月時還要差，少了約20%，在本月初清明節之後已萌生小店聯手推出優惠吸客的想法。他稱，今次合作的小店本身相識，有時也會互相幫襯、互相鼓勵。
阿仁稱，看到新聞見到大批人離境，「都幾心灰」，今日（18日）午市生意額只是昨日午市的五分之一，但理解長假期去旅行是香港人的天性，「既然改變唔到嗰事實，與其賣慘不如積極啲諗一啲方法，去回饋消費嘅人」，希望可找到一條適合的求生路，應對現時的困局。
●後街牛扒
優惠：晚市2人以上全單減$100
地址：灣仔交加里7號永成大厦地下A鋪
WhatsApp：9552 2251
●The Victuals
優惠：每$500消費減$50優惠；4月18至21日，全店任何時段無限量不收開瓶費
地址：灣仔軒尼詩道99號彰顯大廈3樓
電話：9291 9230
●三葉屋 Mitsubaya Udon & Soba
優惠：晚市全單九折
地址：北角炮台山宏安道18號威德閣地下8號
電話：3594 6069
●初心小館
優惠：晚市2人以上，消費滿$500全單減$100
地址：九龍城龍崗道6號地下
訂座電話：5703 9271
●維之味
優惠：送每位一支生力白啤
地址：長沙灣順寧道98號美寧中心地下A8號
電話：8481 1420
●保健視力
優惠：所有鏡片免費升級抗藍光再加全單七折優惠
地址：香港灣仔軒尼詩道302-308號集成中心商場UG12號舖
電話：6505 0810
●馮老師風水命理服務
優惠：八字＋占卜看姻緣（45分鐘）七折價$618（原價$888）
電話：9745 4875
facebook：www.facebook.com/mrfungeightword