明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

古天樂患「飛蚊症」將做手術　一文認識「飛蚊症」成因徵狀 (13:24)

藝人古天樂透露眼睛患「飛蚊症」，計劃5月做手術，又稱全家也有近視，小時候由300度近視開始增至目前逾1000度。本文綜合有關「飛蚊症」成因、徵狀、高風險因素及治療的資訊。相關報道：古天樂患「飛蚊症」 雙眼需做手術

●什麼是「飛蚊症」？
飛蚊症是視網膜病變的一種，患者在看事物的時候會看到一些俗稱飛蚊的移動小點或者小黑點。

●「飛蚊症」成因
眼球內，緊貼着視網膜玻璃體在正常情況之下可讓光線透過，但是當這些玻璃體突然收縮，就可能讓玻璃體裏面出現渾濁物體，患者眼前就會出現點狀黑影，這就是飛蚊症的成因。

一般來說，近視很深的人和因為生理退化而引起的飛蚊，若數量不多，則不會有大礙，只要患者轉動眼球，讓眼球內的液體流動，將凝結物轉動至遠離視軸範圍，感覺就會好很多了。但是，如果「飛蚊」突然大量湧現，就有可能是視網膜病變先兆，需要立即看醫生。

●良性飛蚊vs.惡性飛蚊

良性飛蚊：
·因玻璃體退化和收縮而產生
·玻璃體可在眼球內擺動
·患者會看到一個圈狀、線狀或網狀的黑影在眼前飄浮
·從前多發生在中老年人身上，近年有年輕化趨勢

惡性飛蚊：
因玻璃體收縮，拉扯到視網膜而引起視網膜裂孔或脫落等併發症

良性的飛蚊症待過一段日子，患者會慢慢覺得所看到的「飛蚊」沒有起初般明顯。惟留意良性飛蚊症有可能轉變成惡性飛蚊症，即視覺上會突然有甚多數量的「飛蚊」，甚至視力變差，又似看到閃光出現等，這成因可能是患者視網膜或出現破洞，甚至開始脫落，又或是糖尿上眼致眼底出血等，需立即求醫。

●誰人有較高風險患「飛蚊症」？
·年齡為50歲以上人士，因眼球玻璃體呈現退化，繼而容易患上飛蚊症
·經常看手機、電腦，令眼睛過分疲勞，大大加深近視，致容易提早出現飛蚊症
·平日經常捽眼，又或眼球受損（如撞傷等）
·深近視（近視600度以上）

●「飛蚊症」治療
若飛蚊症形成歸因老化，經眼睛檢查排除是其他眼疾的可能性後，一般是不需要處理。惟如是有其他根本疾病，又或飛蚊數量過多而影響生活，可經眼科專科醫生建議下考慮激光治療減輕症狀，有需要時甚至可考慮手術，同時把混濁玻璃體切除和處理其根本眼疾問題。

資料來源：醫管局智友站網頁奧比斯理大護眼網站養和醫健網站

相關字詞﹕飛蚊症 古天樂 編輯推介

上 / 下一篇新聞