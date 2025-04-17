古天樂患「飛蚊症」將做手術　一文認識「飛蚊症」成因徵狀 (13:24)

●什麼是「飛蚊症」？

飛蚊症是視網膜病變的一種，患者在看事物的時候會看到一些俗稱飛蚊的移動小點或者小黑點。

●「飛蚊症」成因

眼球內，緊貼着視網膜玻璃體在正常情況之下可讓光線透過，但是當這些玻璃體突然收縮，就可能讓玻璃體裏面出現渾濁物體，患者眼前就會出現點狀黑影，這就是飛蚊症的成因。

一般來說，近視很深的人和因為生理退化而引起的飛蚊，若數量不多，則不會有大礙，只要患者轉動眼球，讓眼球內的液體流動，將凝結物轉動至遠離視軸範圍，感覺就會好很多了。但是，如果「飛蚊」突然大量湧現，就有可能是視網膜病變先兆，需要立即看醫生。

●良性飛蚊vs.惡性飛蚊

良性飛蚊：

·因玻璃體退化和收縮而產生

·玻璃體可在眼球內擺動

·患者會看到一個圈狀、線狀或網狀的黑影在眼前飄浮

·從前多發生在中老年人身上，近年有年輕化趨勢

惡性飛蚊：

因玻璃體收縮，拉扯到視網膜而引起視網膜裂孔或脫落等併發症

良性的飛蚊症待過一段日子，患者會慢慢覺得所看到的「飛蚊」沒有起初般明顯。惟留意良性飛蚊症有可能轉變成惡性飛蚊症，即視覺上會突然有甚多數量的「飛蚊」，甚至視力變差，又似看到閃光出現等，這成因可能是患者視網膜或出現破洞，甚至開始脫落，又或是糖尿上眼致眼底出血等，需立即求醫。

●誰人有較高風險患「飛蚊症」？

·年齡為50歲以上人士，因眼球玻璃體呈現退化，繼而容易患上飛蚊症

·經常看手機、電腦，令眼睛過分疲勞，大大加深近視，致容易提早出現飛蚊症

·平日經常捽眼，又或眼球受損（如撞傷等）

·深近視（近視600度以上）

●「飛蚊症」治療

若飛蚊症形成歸因老化，經眼睛檢查排除是其他眼疾的可能性後，一般是不需要處理。惟如是有其他根本疾病，又或飛蚊數量過多而影響生活，可經眼科專科醫生建議下考慮激光治療減輕症狀，有需要時甚至可考慮手術，同時把混濁玻璃體切除和處理其根本眼疾問題。

資料來源：醫管局智友站網頁／奧比斯／理大護眼網站／養和醫健網站