復活節外遊　衛生防護中心提醒預防麻疹、登革熱、諾如病毒 (09:04)

●麻疹 [相關網頁]

近期部分海外國家例如美國、加拿大、歐洲、越南、柬埔寨和菲律賓，因疫苗覆蓋接種率偏低而出現麻疹持續爆發。日本和澳洲今年錄得的麻疹個案亦有所上升。

預防

接種疫苗是預防麻疹最安全有效的方法

計劃前往麻疹流行地區的市民，應及早檢視自己的疫苗接種紀錄及病歷，若以往未經化驗確診感染麻疹，以及從未或不確定曾否接種兩劑麻疹疫苗，應在出發前最少兩周諮詢醫生接種疫苗。健康人士按建議接種麻疹疫苗後一般可獲長期，甚至終生保護，接種兩劑疫苗後預防效果更可達97%

病徵

發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅；潛伏期為7至21天

市民如從麻疹流行地區回港後出現相關病徵，應戴上外科口罩，停止上班或上學，避免前往人多擠迫的地方和避免與未有免疫力人士接觸，尤其是抵抗力弱人士、孕婦及未滿1歲兒童，並盡早向醫生求診

●登革熱 [相關網頁]

世界衛生組織於2024年在全球錄得超過1400萬宗登革熱個案，見歷史新高。港人的旅遊熱點，例如泰國、新加坡及馬來西亞等地，都是登革熱流行的地方。

預防

穿寬鬆、淺色的長袖上衣和長褲

在外露的皮膚及衣服上塗上含避蚊胺成分的 昆蟲驅避劑

戶外活動期間，避免使用有香味的化妝品或護膚品

如從受登革熱影響地區回港，應在14天內繼續使用昆蟲驅避劑

病徵

高燒、嚴重頭痛、眼窩後疼痛、肌肉及關節痛、惡心、嘔吐、淋巴結腫脹以及出疹

●諾如病毒 [相關網頁]

諾如病毒在冬季會較為活躍，病毒可透過進食受污染食物、接觸受感染者的嘔吐物或排泄物，及接觸受污染的物件等傳播，並引致急性腸胃炎爆發。港人旅遊熱點如日本、新加坡和台灣，現時的急性腸胃炎活躍程度較去年同期為高，加上部分地區的氣溫仍然較低，市民出外旅遊期間或有可能受到感染。諾如病毒也是食物中毒的常見成因，通常與食用未經煮熟或生的貝殼類海產有關。

預防

避免進食生或未經煮熟的食物，尤其要避免進食生的海產或肉類

小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔

火鍋或燒烤時確保食物已徹底煮熟才進食

光顧可靠及有牌照的食肆

飲用經煮沸的水

進食前和如廁後要以梘液和清水徹底清潔雙手

病徵

惡心、嘔吐、腹瀉、腹痛、輕微發燒及不適

資料來源：衛生防護中心