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消委會．沐浴球｜6款沐浴球總評5分　消委會提醒注意幼童誤吞小部件窒息風險 (13:52)

沐浴球（bath bomb或bath ball）供浸浴使用，部分添加香氣或附有小禮物，很多成人小朋友使用。消委會測試17款沐浴球樣本，其中6款沐浴球樣本獲總評5分滿分：碰碰狐Pinkfong、BANDAI NAMCO、NOL、Nailmatic、THANN、BHAWÁ。消委會提醒，沐浴球倘附有小禮物，幼童或會誤吞箇中細小部件，大眾宜小心潛藏的兒童窒息風險。部分沐浴球樣本檢出香料致敏物質，濃度不高，一般使用時有大量水稀釋，理論上引發過敏反應風險不算高，不過兒童可能浸浴嬉戲時間較長，身體大部分面積長時間接觸沐浴球溶液，或會增加致敏風險。

6款沐浴球總評5分［品牌及產品名稱／大約零售價（聲稱淨重）／聲稱原產地／適用年齡標示／香料致敏物及濃度］

附有禮物的沐浴球

碰碰狐Pinkfong 鯊魚寶寶驚喜浴鹽球-草莓香味／$37（80克）／韓國／不適合3歲以下兒童使用／-

BANDAI NAMCO 角落小夥伴-草莓公園-特大玩具入浴球／$54.9（215克）／老撾／不適合3歲以下兒童使用／-

NOL Bath Ball (Monsters, Inc.)／$39（70克）／中國／此玩具不適合7歲以下兒童／hexyl cinnamal 0.0028%

一般沐浴球

Nailmatic Kids Galaxy Bath Bomb - Supernova／$69（160克）／歐洲或波蘭／不適用於3歲以下兒童使用／-

THANN Aromatic Wood Bubble Bath Ball／$299（120克x3個）／泰國／-／limonene 0.0057%

BHAWÁ Aroma Bath Bomb - Go Lavender／$74（110克）／泰國／-／-

沐浴球樣本比較詳情

沐浴球使用建議

1. 細閱並遵從產品使用說明、建議合適使用年齡、儲存方法、警告字句、使用期限等資料。

2. 避免將沐浴球與其他個人清潔用品同時使用。

3. 兒童使用沐浴球浸浴，應由成人陪同。

4. 兒童浴盆水量較少，避免利用整份浸浴產品，以免濃度過高，增加致敏風險。

5. 使用時，皮膚倘感不適（如過敏、痕癢、出現紅疹等），應立即停用並諮詢醫生意見。

6. 使用後，應徹底沖洗身體，避免化學物殘留皮膚。

7. 倘有泌尿道或陰道感染等特別身體狀況，應避免浸浴。

8. 浸浴後，浴室地面或會濺濕，小心勿滑倒。避免使用毛巾、舊衣物等無防滑功能的物品當地氈，宜在有需要的地方安裝扶手。

沐浴球Q&A

●什麼人不適合浸浴？

答：患濕疹或皮膚過敏者，最好減少皮膚與水分接觸的時間，日常宜以淋浴方式洗澡。天氣乾燥時不宜浸浴，以免長時間浸泡在溫水令皮膚油脂保護層受損，導致皮膚鎖水效能降低，令皮膚乾燥。

●浸浴可浸多久？

答：皮膚科專科醫生陳厚毅建議，浸浴時假如覺得皮膚繃緊，代表皮膚變得乾燥，應停止浸浴。浸浴後應為皮膚保濕。長者皮膚油脂分泌相對較少，浸浴時間最好再縮減。另外，皮膚病患者沐浴時間不宜過長，美國皮膚科醫學會（AAD）在對皮膚病患者的建議中提及，沐浴時間過久，或可導致皮膚乾燥和刺激，建議淋浴和浸浴時間分別不超過5分鐘和15分鐘。

●使用沐浴球，需要注意什麼？

答：沐浴球製作過程未必經過消毒程序，皮膚病患者（如濕疹、牛皮癬）、皮膚有傷口或發炎的人，避免使用沐浴球浸浴，以免傷口受細菌感染。沐浴球普遍含有香料、色素等，或令部分人引起過敏反應。使用後，建議以溫和沐浴露沖洗身體，減低因致敏物長時間駐留在皮膚而引致過敏的風險。

資料來源：消委會

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