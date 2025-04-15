消委會測試12款「兩匹」變頻式分體冷氣機　6款總評獲4.5分【附名單】 (12:13)

消委會總評4.5分6款「兩匹」變頻式分體冷氣機（牌子／型號／售價）

●三菱重工／SRK50ZSXH-S/SRC50ZSXH-S／$20,580

製冷能源效率（製冷季節性表現系數CSPF）：4.5分

供暖能源效率（供暖季節性表現系數HSPF）：5分

估計每年所需電費（製冷）：$1261

估計每年所需電費（供暖）：$105

●格力／GSY18BXAE/GSY18BXAC／$13,990

製冷能源效率（製冷季節性表現系數CSPF）：4.5分

供暖能源效率（供暖季節性表現系數HSPF）：4.5分

估計每年所需電費（製冷）：$1307

估計每年所需電費（供暖）：$103

●美的／MS-18HRF8B／$11,799

製冷能源效率（製冷季節性表現系數CSPF）：4.5分

供暖能源效率（供暖季節性表現系數HSPF）：4.5分

估計每年所需電費（製冷）：$1327

估計每年所需電費（供暖）：$100

●大金／FTKP50MV1H/RKP50MV1H／$11,210

製冷能源效率（製冷季節性表現系數CSPF）：5分

估計每年所需電費（製冷）：$1184

●樂聲牌／CS-RU18YKA/CU-RU18YKA／$12,600

製冷能源效率（製冷季節性表現系數CSPF）：5分

估計每年所需電費（製冷）：$1263

●開利／42KHE018VS/38KHE018VS／$9888

製冷能源效率（製冷季節性表現系數CSPF）：4.5分

估計每年所需電費（製冷）：$1344

註：

1.製冷能源效率（製冷季節性表現系數CSPF）──CSPF數值愈大，表示製冷能源效率愈高、愈省電。

2.供暖能源效率（供暖季節性表現系數HSPF）──HSPF數值愈大，表示供暖能源效率愈高、愈省電。

3.估計每年所需電費（製冷）──根據消委會在標準測試環境下量得的製冷量及耗電量，參考國際標準ISO 16358-1用以計算冷氣機每年製冷耗電量的方法，粗略估算各樣本每年進行製冷所需的電費。估算時，假設每年開機進行製冷共180天，每天12小時；每度電（kWh）電費為$1.7。

4.估計每年所需電費（供暖）──根據消委會在標準測試環境下量得的供暖量及耗電量，參考國際標準ISO 16358-2用以計算冷暖空調機每年供暖耗電量的方法，粗略估算各樣本每年進行供暖所需的電費。估算時，假設每年開機進行供暖共25天，每天12小時；每度電電費為$1.7。

［兩匹變頻式分體冷氣機樣本比較詳情］

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