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美心MX長者學生5pm後85折　大家樂$149鐵板二人晚餐　大快活外賣菜膽雲吞雞孖寶二人餐$88｜著數情報 (18:12)

美心MX、大家樂及大快活有新優惠，本文整理如下：

●美心MX──即日起至4月23日全日指定食物75折、4月逢周三8pm後8折

早市優惠：燒賣、蘿蔔糕、是日靚粥加熱飲，折實價$29.3起（原價$39起）【詳情

午晚市優惠：焗雞扒火腿飯，售$36起（原價$48起）【詳情

茶市優惠：台式肉燥飯配豉油皇雞髀配熱飲，折實 $30.8起（原價$41起）【詳情

4月份周三優惠：4月16日、4月23日、4月30日晚上8時後，堂食或外賣8折優惠【詳情

●美心MX、美心Food²──即日起長者學生5pm後85折

即日起長者及學生由下午5時起光顧（堂食或外賣）可享85折，長者需出示長者咭/樂悠咭/長者八達通，學生需穿校服或出示有效學生證【詳情

●大家樂──即日起至4月28日$149鐵板二人晚餐

即日起至4月28日，到大家樂享用咋咋淋鐵板二人晚餐，只需$149就有齊主菜+酥皮湯+飲品+甜品。鐵板餐主菜可選1.紐西蘭西冷牛扒2.香蔥豬扒加麥蘆卡蜜糖雞扒，湯為酥皮焗蘑菇湯，飲品為凍檸樂，甜品為葡撻。【詳情

●大快活──外賣菜膽雲吞雞$49、外賣菜膽雲吞雞孖寶二人餐$88【詳情

外賣孖寶二人餐優惠，菜膽雲吞雞、一口叉燒/精選小菜、白飯、燉湯或熱飲只需$88；外賣單買菜膽雲吞雞$49。

註：資訊以餐廳最新公布為準

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